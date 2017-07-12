«Манго Телеком» открыла API к коллтрекингу

«Манго Телеком» объявила о том, что открывает внешним разработчикам программный интерфейс коллтрекинга.

При помощи API можно настроить прямую выгрузку данных коллтрекинга в любые, без ограничений, бизнес-приложения — корпоративные информационные системы, CRM, системы сквозной аналитики и рекламные сервисы.

Сопоставляя звонки и предшествующую им сетевую активность, коллтрекинг сохраняет массив переменных, описывающий каждое обращение по телефону. Если обращение инициировано интернет-рекламой, то аналитика получит сведения по каналам и источникам, баннерам, сработавшим на привлечение, или — для поисковой рекламы — конкретным объявлениям и ключевым словам. Записывается регион, тип пользовательского устройства и веб-страница, после посещения которой состоялся звонок. Одновременно фиксируются длительность и уникальность вызова — поступает обращение впервые или оно повторное.

Алгоритмы Mango Office формируют и передают через API список звонков с рекламными метками, необходимыми для последующей оценки эффективности рекламы на основе статистики обращений по телефону.

Одновременно с API «Манго Телеком» представила прямую интеграцию коллтрекинга с системой amoCRM. В зависимости от настроек данные по звонкам автоматически ретранслируются в контакт или в сделку CRM-системы. Это позволяет вести сквозную аналитику, то есть оценивать качество рекламы не на основе конверсий, а глубже — на основе данных о продажах. Оперируя статистикой коллтрекинга в CRM, звонки можно сопоставить с бизнес-результатами и оценивать соответствующие рекламные размещения по фактическому числу закрытых сделок и объему продаж, которые обеспечивает та или иная рекламная коммуникация.

В ближайшее время прямая интеграция коллтрекинга Mango Office будет доступна и для одной из популярных платформ управления контекстной рекламой — Origami. Данные коллтрекинга будут использоваться в аналитических отчетах Origami, пользователи смогут в реальном времени отслеживать, как изменения рекламных ставок влияют на поток телефонных обращений, и оптимизировать на основе этого рекламный бюджет.