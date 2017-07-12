«Инфосистемы Джет» расширила портфель решений для построения ЦОДов модульными системами GreenMDC

«Инфосистемы Джет» объявила о расширении своего портфеля решений для построения центров обработки данных, заключив партнерское соглашение с производителем модульных дата-центров GreenMDC. Соглашение предполагает внедрение и эксплуатацию модульных решений GreenMDC силами специалистов компании «Инфосистемы Джет» для своих клиентов.

«К задачам наших заказчиков мы всегда подходим индивидуально, предлагая различную комбинацию продуктов в зависимости от ситуации и требований. В условиях курса на импортозамещение и экономию на капитальном строительстве мы решили включить в свой портфель еще одного российского производителя модульных ЦОД. Досконально изучив продукцию GreenMDC на примерах существующих инсталляций, наши специалисты высоко оценили эргономику и качество предлагаемых производителем решений. Надеемся, что и наши заказчики вскоре смогут убедиться в их высоких достоинствах», ― сказал директор центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов.

Компания GreenMDC известна на рынке благодаря широкому ряду решений. Решения GreenMDC построены по принципу модульности конструкций. Это дает возможность последовательно наращивать мощности по мере возникновения потребности у клиента. Так, линейка Telecom Outdoor NGm демонстрирует технологию «горячего» масштабирования, что позволяет расширять площадь дата-центра без его отключения. Линейки Compact и Standart Outdoor от 12 до 32 серверных стоек предназначены для размещения на открытых площадках, а Compact и Standart Indoor от 12 до 32 серверных стоек — для размещения в промышленных помещениях. Все решения соответствуют рекомендациям Tier III Uptime Institute, а используемые при конструировании технологии обеспечивают защиту от внешних угроз.

«Компания «Инфосистемы Джет» обладает серьезной многолетней компетенцией по строительству ЦОД с использованием предсобранных (prefabricated) решений, как отечественного, так и зарубежного производства. Как производитель модульных центров обработки данных, наша компания заинтересована в сотрудничестве с сильными и надежными партнерами, благодаря обмену опытом с которыми мы сможем и дальше совершенствовать свои решения, а также расширить свое присутствие на рынке ЦОДов. Мы уверены, что, объединив усилия наших компаний, сможем решить даже самые сложные задачи, которые ставят перед нами заказчики», — отметил генеральный директор GreenMDC Федор Клименко.