Fujitsu представила серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable

Fujitsu объявила о выпуске новых, полностью обновленных двух- и четырехпроцессорных серверов Primergy и восьмипроцессорных серверных систем Primequest, созданных на базе процессоров Intel Xeon Scalable. Новые системы сочетают в себе производительность, широкие возможности для конфигурирования и улучшенный дизайн.

Cерверы удовлетворяют постоянно растущим требованиям к вычислительным ресурсам, они подходят и для поддержки таких задач, как углубленная аналитика и создание искусственного интеллекта. С выпуском новых моделей компания Fujitsu предлагает заказчикам набор серверов, оптимизированных под соответствующие рабочие нагрузки, которые создают надежную основу для развертывания защищенных, динамичных и многооблачных центров обработки данных. Эти системы созданы для цифрового мира, ориентированного на потребности человека.

Новые модели – результат объединения самых значимых технических инноваций, произошедших за последние 10 лет. Возглавляет новую линейку многоузловой сервер Fujitsu Primergy CX400 M4, который предлагает вычислительные ресурсы, оптимизированные в соответствии с рабочими нагрузками, в компактном модульном форм-факторе. Эта модель объединяет в себе преимущества высокой плотности размещения блейд-серверов, простоты и экономической эффективности стоечных систем. Она является универсальной платформой для создания интегрированных систем и программно-определяемых комплексов.

Primergy CX400 M4 подойдет для модульных и оптимизированных по плотности размещения серверных инфраструктур в виртуальных средах, для высокопроизводительных вычислений, облачных и гиперконвергентных сетей и сред хранения данных.

Созданное на базе новых процессоров Intel Xeon Scalable, принципиально новое поколение серверов Primergy и Primequest компании Fujitsu обеспечивает высокую скорость работы в соответствии с рабочими задачами и надежную защиту цифровых активов. В новых моделях, созданных для надежной доставки сервисов данных, реализованы улучшенные технологии памяти, хранения данных, ввода-вывода и новые сетевые технологии.

Серверы Fujitsu следующего поколения поддерживают целый набор функций для соответствия множеству вариантов использования в различных отраслях, включая поддержку критически важных приложений, администрирование баз данных, облачные и виртуальные среды и приложения с интенсивной обработкой данных (анализ больших данных в реальном времени, виртуальная реальность и искусственный интеллект).

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Сегодня цифровые технологии используются практически всеми – современные организации активно внедряют адаптированные под свои потребности, облачные сервисы, мобильные технологии, интернет вещей и приложения для анализа данных. Новые решения предъявляют повышенные требования к вычислительным ресурсам, что создает серьезную нагрузку на существующие инфраструктуры ЦОДов. По мере того, как бизнес увеличивает количество собираемых, обрабатываемых и хранимых данных, он должен работать более гибко и динамично. Серверы являются важной составной частью цифровой трансформации. Мы разработали новую линейку систем Primergy и PRIMEQUEST, чтобы предложить компаниям широкий набор мощных решений, подходящих для различных вариантов использования, для компаний любого масштаба и различных рабочих нагрузок. Приобретая эти серверы, вы получаете гарантию готовности к потребностям будущего».

Дженнифер Хаффстетлер (Jennifer Huffstetler), старший директор направления ЦОД в корпорации Intel, сказала: «Совместное использование технологий Intel и Fujitsu создает инновационные решения для центров обработки данных, которые позволяют нашим общим заказчикам воспользоваться всеми преимуществами цифровой трансформации. Процессоры Intel Xeon Scalable обеспечивают более высокую производительность, масштабируемость, динамичность и безопасность для поддержки внедрения цифровых технологий».

Новые системы поддерживают современную технологию памяти DDR4 объёмом до 6 ТБ для конфигурации сервера Primergy в четырехсокетном исполнении, гибкие возможности настройки для комбинирования различных вариантов накопителей в целях обеспечения высокой емкости и самые современные графические процессоры для поддержки ресурсоемких задач (высокопроизводительные вычисления, гипермасштабируемые приложения и корпоративные центры обработки данных). Для сетевых подключений предусмотрен адаптер LAN Ethernet, а для решения специальных задач – DynamicLoM.

Серверы Primequest увеличивают объем памяти баз данных на базе платформы SAP HANA до 12 ТБ. Встроенные функции управления позволяют ИТ-отделам удаленно развертывать, контролировать и поддерживать сервисы, а новое решение Fujitsu ServerView Infrastructure Software Manager (ISM) осуществляет консолидированное и эффективное управление конвергентными инфраструктурами и оборудованием, независимо от месторасположения.

Полностью обновленные двух- и четырехпроцессорные серверы Primergy на базе архитектуры x86 и восьмипроцессорные серверные системы Primequest доступны для приобретения непосредственно у компании Fujitsu и у партнеров во всем мире. Стоимость зависит от конфигурации, модели и региона.