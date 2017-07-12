«Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки

«Элар» объявила о завершения проекта по поставке оборудования для оцифровки в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа. Российский сканер ЭларСКАН А2 инсталлирован в Центральной городской библиотеке.

Центральная библиотечная система Находки – это сеть муниципальных библиотек с объемом совокупного фонда, составляющим более 450 тыс. единиц хранения. Здесь не только принимают читателей и выдают им книги, но и ведут большую культурно-просветительскую работу.

Краеведческое направление деятельности для библиотечной системы является одним из основных. В частности, здесь по истории региона создаются полнотекстовые базы данных. Оцифровка фондов позволит расширить возможности библиотечной системы Находкинского городского округа, например, реализовывать более масштабные краеведческие проекты.

Перевод в электронный вид документов будет осуществляться на комплексе планетарного сканирования ЭларСКАН А2. Это высокопроизводительное оборудование позволит переводить в цифровой формат как книги, так и периодические издания в потоковом режиме и совершенно безопасно для оригиналов.

«Планетарный сканер ЭларСКАН А2 в настоящее время занимает лидирующие позиции на российском рынке. Таковы данные последнего исследования, проведенного Cnews.ru, - сказал руководитель регионального представительства корпорации ЭЛАР во Владивостоке Евгений Иванов. – Сканер активно приобретается, в частности, муниципальными библиотеками, поскольку полностью отвечает потребностям учреждений по функциональным характеристикам сканирующего оборудования, и в то же время является доступным по цене».