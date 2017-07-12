Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью»

Anaplan признана «Лидером» магического квадранта Gartner в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью» (Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions) за июнь 2017 г. Gartner расположила компанию дальше других игроков рынка по направлению «полнота видения». Ранее в этом году Anaplan также вошла в число «Лидеров» магического квадранта в категории «Управление эффективностью продаж».

«Я рад, что компания Anaplan второй раз в этом году стала «Лидером» магического квадранта Gartner», – прокомментировал Фрэнк Кальдерони (Frank Calderoni), президент и CEO Anaplan. – Мы считаем, что это доказывает нашу гибкость и демонстрирует ключевые преимущества нашей платформы для интегрированного планирования, которая используется крупными компаниями для организации планирования во всех бизнес-подразделениях, особенно в финансовом, отделе продаж и для цепочек поставок».

Магический квадрант Gartner предоставляет обзор ведущих технологических решений на рынке и основан на данных всестороннего исследования, включающего опросы клиентов. В отчете отмечается: «Решения для стратегического управления корпоративной эффективностью используются для организации бюджетирования, планирования и прогнозирования. Многие из них в дополнение к бюджетированию и планированию также обладают функциями моделирования, предоставляют возможность для совместного анализа и исполнительской отчетности по проекту. Все это необходимо для того, чтобы улучшить деятельность финансового отдела с точки зрения управления эффективностью, благодаря объединению глобальной стратегии компании с ее исполнением».

«Мы рады вновь получить признание Gartner, одной из самых авторитетных компаний на рынке информационных технологий. Тот факт, что Anaplan стала «Лидером» уже второго исследования по оценке позиции и репутации вендоров и абсолютным лидером по направлению «полнота видения» доказывает, что мы движемся в правильном направлении. Мы делаем все возможное, чтобы наша платформа отвечала растущим требованиям клиентов и оставалась по-настоящему эффективным решением для корпоративного планирования в масштабе всей организации», – отметил Евгений Велесевич, директор Anaplan по России и СНГ.

«Как одному из крупнейших производителей алкогольной продукции в мире, нам крайне важно было выстроить оптимальный и эффективный процесс интегрированного финансового планирования, чтобы оперативно реагировать на постоянные изменения на рынке. Для решения этой задачи еще в 2014 году мы обратились к Anaplan и остались довольны качеством предлагаемого решения. С помощью облачной платформы нам удалось оптимизировать наши бизнес-процессы и значительно повысить продуктивность работы, – отметил Антон Трефилов, директор по информационным технологиям группы компаний «Руст». - Мы считаем, что Gartner по достоинству оценила Anaplan, и не сомневаемся, что платформу компании ждет еще больший успех в будущем».

Ознакомиться с отчетом Magic Quadrant for Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions можно по ссылке.