Adata представила DDR4 модули памяти XPG Spectrix D40 RGB

Adata Technology объявила о том, что ее новые модули памяти XPG Spectrix D40 RGB DDR4 получили сертифицированную поддержку технологии подсветки Asus AURA Sync. Это позволяет владельцам материнских плат Asus задействовать встроенную в модули памяти RGB-подсветку, настраивая цветовой диапазон, последовательность освещения и другие параметры.

Модули Spectrix D40 оптимизированы для платформы Intel X299, при этом стартовая частота поднята до 2666 МГц. Также они совместимы с материнскими платами AMD AM4. Новые модули предназначены для геймеров, оверклокеров и PC-моддеров.

Модули Spectrix D40 DDR4 полностью протестированы на совместимость с популярной технологией Asus AURA Sync. Пользователи материнских плат Asus смогут легко управлять подсветкой RGB на модулях D40 с помощью удобного и интуитивно понятного интерфейса. Такие параметры, как световые эффекты, последовательность цветов, интенсивность, включение/выключение, обеспечивают моддерам широкое поле для творчества.

Модули Spectrix D40 поддерживают конфигурацию SPD (Serial Presence Detect), которая по умолчанию устанавливает начальную частоту в 2666 МГц на новой платформе Intel X299 с совместимыми процессорами, такими как Core i9. Это большое преимущество по сравнению с другими модулями DDR4, стартовая частота которых составляет 2400 МГц. Модули D40 также совместимы с платформой AMD AM4 и процессорами Ryzen.

Благодаря эффективному теплоотводу и высокой теплопроводности материалов печатной платы модули Spectrix D40 можно легко разгонять свыше 4000 МГц без дополнительного охлаждения. Частоты могут зависеть от BIOS и материнской платы, но в любом случае модули D40 являются оптимальным сочетанием дизайна и производительности.

Выход на рынок модулей памяти Spectrix D40 запланирован на конец июля/начало августа.