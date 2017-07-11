В 2ГИС появились путеводители по городам

2ГИС совместно с Aviasales составила путеводители по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Казани, Екатеринбургу, Самаре, Волгограду, Красноярску, Владивостоку, Нижнему Новгороду, Горному Алтаю и Бишкеку. Они уже доступны на 2gis.ru и в мобильных приложениях 2ГИС для Android и iOS.

Основа путеводителей — подборки мест в городе, которые заслуживают отдельного и пристального внимания. Помимо стандартных для каждого города — основные достопримечательности, лучшие бары и клубы, кафе и рестораны, отдых за городом, театры и музеи, сувениры, — для некоторых подготовили экскурсионные маршруты от местных СМИ и экскурсоводов. Например, маршрут по подмосковным усадьбам, места памяти Виктора Цоя в Петербурге, точки для красивых инстаграмов в Новосибирске.

«Часто слышим, что в России, кроме Москвы и Петербурга, нет крутых и интересных городов, — сказал Михаил Мельников, менеджер продукта компании «2ГИС». — Но мы знаем, что это не так. Каждый город интересен, всем есть чем гордиться, в любом есть, что посмотреть. Поэтому в путеводителях мы попробовали показать, чем заняться в городе, если ты там оказался. Хочется, чтобы этот проект подтолкнул горожан путешествовать по России или хотя бы ближайшим городам».

Также в путеводителе есть подробное описание города, занятные цифры и факты, а Aviasales сразу подскажет, сколько будут стоить билеты на самолет в этот город.

Все путеводители и информация о компаниях и местах доступны офлайн. До любой точки в путеводителе можно построить маршрут на автомобиле, общественном транспорте, такси или пешком.

Вскоре в 2ГИС появятся путеводители по 71 городу России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра.