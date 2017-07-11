Система контейнеризации HyperPOD от Schneider Electric уже доступна российским заказчикам

Schneider Electric представила новое решение для контейнеризации горячих или холодных зон машинных залов ЦОДов и серверных – HyperPOD. Решение предназначено сократить трудозатраты на эксплуатацию, повысить энергоэффективность, а также обеспечить гибкость и масштабируемость. HyperPOD подходит для модернизации существующих и оснащения новых машинных залов ЦОДов и серверных малой или средней плотности.

Самонесущая модульная конструкция монтируется в серверном зале и позволяет установить элементы инженерной инфраструктуры еще до установки стоечного оборудования и даёт возможность легко устанавливать или перемещать шкафы в процессе эксплуатации, свободные стойко-места закрываются полноразмерными заглушками. Ширина изолируемой зоны составляет 900 мм или 1200 мм, высота варьируется до 3700мм. С торца устанавливаются раздвижные двери, что обеспечивает гибкость и вносит минимум специфики в планирование архитектуры машинного зала, а также есть возможность установки конструкции одной стороной к стене.

Конструкция HyperPOD не предъявляет особых требований и ограничений к устанавливаемому оборудованию и совместима со шкафами произвольной ширины и высотой до 52U. Решение поддерживает многомодульные конфигурации, что обеспечивает возможность расширения с шагом 8-12 стоек (по 4-6 в каждом ряду). Модули HyperPOD легко интегрируются с различными типами систем распределения электропитания, пожаротушения и охлаждения.

«HyperPOD можно оснастить дополнительными ярусами лотков для кабелей, системами мониторинга, внутреннего освещения, видеонаблюдения и контроля доступа — интеграция со смежными подсистемами дата-центра не вызовет у заказчика затруднений. Сборка модулей максимально упрощена и интуитивно понятна, а наличие сервиса монтажа и шефмонтажа позволяет снизить трудозатраты на развертывание системы», — отметил Денис Шарапов, менеджер по развитию бизнеса направления «Модульные ЦОДы» подразделения IT Division компании Schneider Electric.

Специалисты Schneider Electric подберут оптимальную конфигурацию компонентов и опций, обеспечив заказчику совместимость решения с существующими подсистемами центра обработки данных. Подробную информацию о HyperPOD и других решениях для ЦОДов можно получить на сайте компании.