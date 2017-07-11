Сбербанк представил банкоматы с идентификацией по лицу и другими инновациями

Сбербанк представил новые функции в своих банкоматах, такие как идентификация клиента по лицу, видеоконсультирование и возможность совершать операции без ввода карты.

В Сбербанке стартовал новый биометрический проект: идентификация банкоматом клиента по лицу. Банкомат с этой функцией размещён в Agile-офисе Сбербанка (Москва, Кутузовский проспект, 32). После создания биометрического шаблона устройство позволяет выполнять все безналичные операции, доступные в личном кабинете, без использования карты.

Пилот будет проводиться до конца 2017 г. По его итогам будет принято решение о дальнейшем развитии устройств самообслуживания с функцией идентификации клиента по лицу.

Ещё одна технология, которую Сбербанк в настоящее время тестирует в Agile-офисе — видеоконсультирование клиентов на устройстве самообслуживания. Нажав на кнопку «Видеосвязь» на банкомате, клиент увидит на экране устройства консультанта, который поможет осуществить необходимые операции.

Кроме того, в июле этого года Сбербанк запускает в промышленную эксплуатацию устройства самообслуживания с технологией NFC, которая позволяет клиенту совершать операции без ввода карты в устройство. К концу июля будет запущено 2 000 устройств с NFC-модулями. Они будут доступны для клиентов — держателей карт Сбербанка. На данном этапе клиенты смогут совершать все операции (кроме смены пин-кода) по бесконтактным картам Сбербанка. К сентябрю 2017 года эти возможности станут доступны держателям карт других банков.

«Пилотируя инновационные технологии в устройствах самообслуживания, мы ориентируемся исключительно на потребности наших клиентов, — сказал вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев. — Биометрия, видеоконсультирование, NFC — во всех этих областях мы видим большие перспективы. При этом скорость и масштабы внедрения этих технологий будут зависеть от того, насколько они будут востребованы нашими клиентами сегодня и завтра».