PR in IT Award 2017: главное событие года в области PR в ИТ и телеком-индустрии

26 июля 2017 года в самом модном и ярком ресторане-веранде Москвы SHAKTI TERRACE состоится церемония награждения Лауреатов Премии «PR in IT Award-2017», присуждаемой за достижения в области связей с общественностью, средств массовой информации и цифровых коммуникаций в индустрии информационных технологий и телекоммуникаций.

Премия «PR in IT Award» проводится в номинациях:

Лучшее издание, пишущее об информационных технологиях.

Лучший журналист, пишущий об информационных технологиях.

Лучший PR-специалист ИТ-компаний с фокусом на B2C.

Лучший PR-специалист ИТ-компаний с фокусом на B2B.

Лучший ИТ-стартап.

Лучший ИТ-блогер.

Лучший кейс по продвижению ИТ-продукта.

Лучшая пресс-служба года в сфере ИТ.

Лучший ИТ-спикер.

Лучший старт года.

За вклад в индустрию PR и ИТ-отрасль.

В этом году ожидается более 100 заявок PR-специалистов и журналистов ведущих ИТ/Телеком компаний и СМИ. Выбор победителей осуществляется в два этапа: путем отбора кандидатов журналистами и открытым голосованием экспертным сообществом группы для профессионалов индустрии PR in IT. Отдельно при поддержке генерального партнера Премии ОАО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) вводится специальная номинация: «Лучший журналист, пишущий о Телекоме».

Участники мероприятия получат возможность в неформальной атмосфере познакомиться с лидерами пиар-индустрии и СМИ в сфере ИТ и телеком отрасли, поделиться интересными кейсами продвижения ИТ-продуктов и насладиться живой музыкой.

Премия «PR in IT Award» была учреждена сообществом PR специалистов, журналистов и экспертов в ИТ индустрии при поддержке ведущих ИТ/Телеком компаний, профессиональных ассоциаций и коммуникационного агентства Khisam Communications. Цель мероприятия предоставить участникам возможность установить и укрепить деловые связи, популяризировать PR индустрию, оценить успехи специалистов по коммуникациям и СМИ в ИТ отрасли России.

Стратегическими партнерами мероприятия являются: МТТ, RedSys, Acronis, Khisam Communications, РАСО, РАЭК. Генеральный партнер Премии: ОАО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком).

Место проведения: ресторан-веранда Shakti Terrace. Дата проведения мероприятия: 26 июля 2017 г. в 19:00. Организатор: агентство Khisam Communications, Сообщество профессионалов PR in IT.

Узнать более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.