Первая в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press установлена в типографии «Крафт»

Xerox объявила о том, что в типографии «Крафт» установлена первая в России полноцветная ЦПМ Versant 180 Press. Благодаря новому оборудованию компания укрепила позиции на рынке оперативной полиграфии, повысила качество печати и увеличила ее объём. Установку выполнил партнер Xerox компания «Артроникс».

Типография «Крафт» работает на рынке Ростова-на-Дону более восьми лет и производит полный спектр полиграфической продукции. Приоритетное направление деятельности компании — оперативная полиграфия. Значительную долю заказов составляет печать на нестандартных материалах, в том числе на плотной и фактурной бумаге, кальке и конвертах. Поэтому возможности цифрового печатного оборудования оказывают большое влияние на развитие бизнеса компании.

Когда старая ЦПМ перестала справляться с растущим объёмом печати, типографии «Крафт» потребовалось установить новую полноцветную печатную машину. С её помощью компания должна была решить широкий круг задач: увеличить скорость выполнения заказов, улучшить цветопередачу, повысить точность воспроизведения плашечных цветов и снизить себестоимость печати.

Типография «Крафт» с 2009 года использует оборудование Xerox и при обновлении парка вновь отдала ему предпочтение, установив первую в России полноцветную ЦПМ Xerox Versant 180 Press. Изучив её характеристики, руководство компании сделало вывод, что эта промышленная система станет оптимальным решением для модернизации производственной базы.

Благодаря скорости печати 80 страниц в минуту новая машина позволила типографии «Крафт» увеличить скорость обработки заказов. После установки Xerox Versant 180 Press у компании появилась возможность печатать на материалах формата до 330x660 мм и плотностью до 350 г/м2. Технология Ultra HD и глубина цвета 10 бит увеличили детализацию и насыщенность изображений. При этом система SIQA (Simple Image Quality Adjustment) позволила операторам автоматизировать и ускорить процессы сведения лица с оборотом, настройки токов переноса и однородности плотности по листу. Точную приводку также обеспечивает технология Registration Alignment. Благодаря этим преимуществам новой машины в типографии значительно повысилось качество продукции и скорость выполнения печатных работ.

«Мы уделяем большое внимание повышению квалификации персонала и работе с клиентами. Однако не стоит забывать о том, что именно от оборудования зависит качество и ассортимент продукции, — сказал Олег Некрасов, директор типографии «Крафт». — С установкой первой в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press у нас появилось ещё больше оснований для укрепления позиций на рынке. Отдельно хочется отметить большой вклад специалистов "Артроникс" в успех проекта. За долгие годы нашего сотрудничества мы не раз убеждались, что в этой компании работают настоящие профессионалы, на которых можно положиться».

«Уже на первой демонстрации ЦПМ Xerox Versant 180 Press в Ростове-на-Дону стало понятно, что эта машина будет пользоваться в России высоким спросом, — отметил Павел Рудаков, руководитель отдела маркетинга промышленного оборудования компании Xerox Россия. — Мы рады, что в продолжение нашего многолетнего сотрудничества компания «Крафт» стала первой обладательницей Xerox Versant 180 Press, и мы уверены, что это конкурентное преимущество поможет ей привлечь много новых клиентов».