Orange Business Services переводит контакт-центры своих клиентов на платформу Genesys

Orange Business Services объявила о начале сотрудничества с ведущим поставщиком решений для контакт-центров, компанией Genesys, на территории Российской Федерации. Начиная с 2017 технологии Genesys будут использованы для организации сервиса виртуального контакт-центра для всех заказчиков Orange в России и странах СНГ, открывая доступ к расширенному спектру возможностей по более гибким и выгодным ценам. Для российских компаний все функции полностью виртуального решения Genesys доступны в виде управляемых услуг из московского ЦОД с резервированием аппаратной и сетевой инфраструктуры и полным соблюдением требований российских законов.

Виртуальный контакт-центр Orange, построенный на базе технологий Genesys, позволяет заказчикам оптимизировать затраты благодаря модульной архитектуре решения и гибким возможностям предоставления сервисов. Платформа поддерживает многоканальные коммуникации, в том числе работу с телефонией, веб-чатами, электронной почтой, SMS, социальными сетями и другими каналами коммуникации. В рамках сервиса может быть проведена интеграция с CRM заказчика, с системами идентификация клиента по слепку голоса, средствами WFM.

Обновление коммуникационной платформы Orange для контакт-центров стало результатом реализации стратегии компании по переходу на новейшие коммуникационные технологии. Стратегическое партнерство двух компаний позволяет дополнительно укрепить ведущие позиции на рынке и предложить пользователям отмеченные наградами решения. По версии аналитического агентства Gartner, уже девятый год подряд компания Genesys входит в квадрант лидеров в сфере решений для контакт-центров, а в 2016 году стала первой в категории «целостности видения» развития технологий, а Orange Business Services был признан лидером в сегменте «Контакт-центр в виде услуги». Использование решений Genesys снижает показатель потребительских усилий, повышает удовлетворенность клиентов и сохраняет их лояльность к компании на долгий срок. Согласно исследованию Forrester, экономический эффект от внедрения Genesys CX Platform составил: 30% — повышение конверсии в e-commerce, 50% — уменьшение оттока клиентов, 12,5% — сокращение времени обработки обращений.

Orange Business Services уже несколько лет является активным участником Genesys Alliance на глобальном уровне, но теперь высокотехнологичные решения для контакт-центров будут адаптированы и предложены российским заказчикам.

«Модульная платформа Genesys позволяет полностью отказаться от аппаратных решений и получить тот уровень гибкости, который необходим нашим заказчикам сегодня. В России мы видим активный спрос на услуги организации контакт-центров на базе самых современных технологий и уже работаем с рядом кредитных организаций, которые хотят получить полностью интегрированный сервис, поддерживающий распознавание речи, многоканальные коммуникации и широкий спектр дополнительных возможностей для бизнеса», — сказал Дэвид Холден, коммерческий директор, Orange Business Services в России и СНГ.

«Мы рады старту более глубокого сотрудничества в России с компанией Orange, нашим глобальным партнером, и ставим цель занять заметную долю рынка с облачной версией омниканальной платформы Genesys для контакт-центров и обслуживания клиентов, — сказал Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ. — Наше предложение рынку, направленное на средние и малые контакт-центры, подкреплено технологическим лидерством Genesys, признаваемым независимыми исследованиями Gartner MQ на протяжении 9 лет, и ценовым преимуществом облачного развертывания, обеспечиваемым компанией Orange».