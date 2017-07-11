«Максим» станет первым сервисом такси в программе «Спасибо от Сбербанка»

Сервис заказа такси «Максим» объявил о том, что теперь оплачивать поездки можно будет бонусами «Спасибо» Сбербанка. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного 11 июля на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

На сайте «Спасибо от Сбербанка» участники программы лояльности смогут обменять бонусные баллы на премиальные рубли сервиса «Максим». Ими можно будет оплатить до 30% стоимости поездки при заказе автомобиля через приложение «Максим: заказ такси». Оставшуюся часть можно оплачивать наличными или с банковской карты.

Оплата поездок с сервисом «Максим» бонусами «Спасибо» Сбербанка — одно из направлений сотрудничества в рамках соглашения. С помощью технологий Сбербанка во всех городах работы сервиса уже реализована оплата поездок по банковской карте. В планах компаний — разработка совместной программы льготного кредитования водителей такси для приобретения новых автомобилей.

«Участниками бонусного проекта «Спасибо от Сбербанка» являются тысячи компаний на потребительском рынке России: магазины, рестораны, аптеки. Теперь среди них есть и сервис такси. В числе клиентов сервиса «Максим» есть как действующие, так и потенциальные участники программы банка. Благодаря подписанному соглашению они смогут тратить бонусы на то, что является неотъемлемой частью городской жизни — поездки на такси», — сказал Андрей Волчик, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка.

«У сервиса «Максим» действует своя программа лояльности, участники которой могут приглашать друзей пользоваться приложением «Максим: заказ такси» и копить премиальные рубли для оплаты поездок. Теперь их можно суммировать с бонусами Сбербанка. Благодаря расширению программы лояльности поездки на такси для миллионов жителей России станут еще доступнее», — сказал Роман Епифанов, финансовый директор сервиса заказа такси «Максим».