Irbis представил металлический ноутбук-гибрид NB116 с углом разворота 360°

Irbis (принадлежит компании Treolan, входит в ГК «Ланит») объявила о начале продаж ноутбуков в форм-факторе 360° - Irbis NB116.

Устройство имеет 11,6-дюймовый экран с Full HD IPS-матрицей и углом разворота 360°, что позволяет его использовать в разных режимах: ноутбук, планшет, монитор, ТВ.

Irbis NB116, работающий под управлением Windows 10, облачен в корпус из металла и весит 1,2 кг. Устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти и 4-ядерным процессором Intel Atom.

Ноутбук оснащен необходимыми для работы разъемами и портами: USB 2.0 и USB 3.0, HDMI, micro HDMI и 3,5 мм вход для наушников. Заявленное производителем время автономной работы от аккумулятора - до 8 часов за счет емкой батареи 8000 мАч.

«Наш покупатель - это пользователь, который не готов переплачивать за несколько устройств, покрывающих различные потребности: работа с документами, чтение книг, игры, просмотр фильмов и другие, - сказал Андрей Никифоров, руководитель направления ноутбуков и планшетов Irbis. - Людям удобнее иметь одно многофункциональное устройство, сочетающее в себе возможности ноутбука, планшета, электронной книги или игровой консоли. При этом стоимость NB116 будет ниже, чем у других подобных решений на рынке при аналогичной производительности».