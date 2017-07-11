Группа компаний «Ланит» – в лидерах рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews Analytics

Компании группы «Ланит» – «Инсистемс» и «Ланит-Интеграция», вышли на второе место на рынке построения ИТ-инфраструктуры с совокупной выручкой 18,14 млрд руб. по итогам 2016 года. Рейтинг системных интеграторов опубликовало агентство CNews Analytics.

Исследование коснулось всех срезов российского рынка инженерной и ИТ-инфраструктуры. В области создания ИТ-инфраструктуры, а также в сфере комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД группа «Ланит» заняла второе место. Лидером рынка «Ланит» стала в сегменте построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности, а также в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений.

Все данные учитывают совокупную выручку компаний «Инсистемс» и «Ланит-Интеграция».

Мурат Маршанкулов, генеральный директор компании «Ланит-Интеграция», отметил: «В минувшем году мы не ощутили заметных колебаний рынка. Заказчики все так же предпочитают экономить, приобретая легко заменимые стандартные компоненты с невысокой стоимостью. Следствием падения маржинальности стала консолидация проектов в портфелях лидирующих игроков: небольшие интеграторы просто не выдерживают конкуренции. Именно наличие долгосрочных масштабных проектов, реализуемых для крупнейших российских компаний, обеспечило «Ланит-Интеграции» место в рейтинге».

Евгений Вирцер, генеральный директор компании «Инсистемс», сказал: «Мы наблюдаем рост активности в сегменте ЦОДостроения. Многие заказчики в силу постоянного усиления влияния ИТ на их бизнес-процессы понимают, что ЦОД – не роскошь, а необходимость. Модернизация существующих площадок обычно либо сопряжена с полной реконструкцией и по сути ничем не отличается от нового строительства, либо сложно реализуема по причине стесненности в площади, мощностях и т.д. То есть все-таки гораздо чаще речь идет о новом строительстве, а не о расширении старых площадок».