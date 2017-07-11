Банк «Хоум Кредит» запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку

Банк «Хоум Кредит» объявил о запуске онлайн-площадки, где все товары можно приобрести в рассрочку. Клиент получает товар за счет кредита банка, а проценты покрывает скидка магазина-партнера.

На онлайн-площадке можно купить более 10 тысяч товаров партнеров. Крупнейшие партнеры — «Эльдорадо», «Евросеть» и «Технопарк». Заявка на рассрочку оформляется быстро. Решение по рассрочке принимается за 20 секунд.

«Рассрочка — очень популярный продукт. Поэтому наш банк решил собрать товары партнеров на одной онлайн-площадке рассрочек. Это логичное продолжение бизнеса, ведь мы — крупнейший банк на рынке кредитования товаров и услуг. А аналогов таких площадок в России пока нет, — сказал Михаил Балабанов, директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит. — Мы оформляем кредит без переплаты за товар за счет скидки от партнера. Поэтому клиент выплачивает сумму, которую видит на ценнике».

Пока что основной ассортимент онлайн-площадки Банка Хоум Кредит — бытовая техника и электроника. Но в ближайшее время он будет расширяться — клиенты смогут взять в рассрочку мебель, одежду и другие товары.