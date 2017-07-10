ВЭБ и «Ростех» объявили о начале работы НПО «Конверсия»

ВЭБ и «Ростех» в ходе 8-й Международной промышленной выставки «Иннопром-2017» рассказали Президенту РФ Владимиру Путину о задачах и миссии агентства НПО «Конверсия».

Созданное ВЭБом совместно с госкорпорацией «Ростех» агентство НПО «Конверсия» призвано содействовать продвижению высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, производимой организациями ОПК, на российском и международном рынках.

«Иннопром в этом году стал для «Ростеха» точкой старта работы флагманского проекта – НПО «Конверсия». На выставке намечен целый ряд встреч с представителями промышленных предприятий с целью поиска перспективных проектов и продуктов в рамках диверсификации предприятий ОПК. При это речь идёт как о перспективных серийных продуктах, так и о решениях на уровне опытной разработки. Мы нацелены расширять это список и приглашаем компании к сотрудничеству», – отметил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. – «Конверсия» станет «единым окном» для доступа к комплексу услуг на всех стадиях проекта: от бизнес-идеи до финансирования предпроектных и инвестиционных стадий проекта, и последующей поддержки продаж, в том числе на экспорт».

НПО «Конверсия» также будет помогать инициаторам проектов в подготовке заявок на получение мер государственной поддержки.

«Агентство – проводник для предприятий ОПК к «умным деньгам» ВЭБа, инструмент подготовки и управления проектами. ВЭБ создает удобный ИТ-инструмент, который позволит предприятиям ОПК размещать информацию об их продукции, а покупателям – получать ее и оперативно использовать в своих закупках. Создание данной площадки (Marketplace) будет учитывать последние международные технологические тенденции и при этом предоставлять возможности проведения закупок в рамках действующего законодательства», - подчеркнул председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков.

НПО «Конверсия» уже ведет работу по отбору проектов по таким направлениям как «умный город» в рамках программы «Цифровая экономика России», медтехника и медоборудования, решение экологических проблем, энергетика,

информационно-коммуникационные технологии, гражданское машиностроение.

Команда НПО «Конверсия» завершила первичный анализ рынков и начала отбор и подготовку пилотных проектов по ряду стратегических направлений. Приоритетные рынки для работы НПО «Конверсия» отличаются высокими темпами развития, высокой емкостью и технологическим соответствием предприятиям ОПК.

Помимо этого, одним из ключевых критериев отбора проектов является возможность вовлечения сразу несколько предприятий ОПК, высокий потенциал импортозамещения и выхода на новые рынки, технологическое и ценовое преимущество.

Агентством разрабатываются консалтинговые и образовательные программы и услуги для предприятий ОПК. Они помогут вовлечь и мотивировать ключевой персонал, создать задел для подготовки и реализации проектов следующего периода.