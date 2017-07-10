В Сколково при содействии «Ланит» открыта PLM-лаборатория

Департамент систем автоматизированного проектирования «Ланит» и компания ««Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») объявили о предоставленной помощи Сколковскому институту науки и техники в открытии PLM-лаборатории.

В лаборатории внедрены современные технологии создания сложных машиностроительных изделий. Первым совместным событием в жизни лаборатории стал семинар «Simcenter 3D – новая платформа для задач инженерного анализа». Этот семинар был организован совместно с ведущим поставщиком программного обеспечения и услуг для управления жизненным циклом изделия Siemens PLM Software.

Лаборатория PLM (product lifecycle management, технологии управления жизненным циклом изделия) создана в первую очередь для решения индустриальных задач, связанных с применением методов сквозного проектирования и управления жизненным циклом изделия. В то же время лаборатория является универсальной площадкой для развития образовательных программ в сфере цифрового проектирования. Руководителем PLM-лаборатории является профессор Игорь Константинович Ужинский, имеющий двадцатилетний опыт работы в аэрокосмической отрасли.

Руководитель направления «Моделирование и инженерный анализ» Skoltech Сергей Николаев отметил: «В рамках курса Introduction to PLM, слушатели должны были за короткое время освоить несколько программных продуктов для численного моделирования, инженерного анализа и оптимизации. Работая в командах, ребята моделируют транспортный самолет, рассчитывают его на прочность и аэродинамику, проектируют производственную линию для изготовления крыла».

В рамках курса приглашаются практики от партнеров Skoltech и российских предприятий. В частности, сотрудники компании «Ланит» рассказывали об опыте внедрения PLM-систем на Пермском моторном заводе. Возможность на конкретных практических примерах изучать современные технологии – отличительная черта Skoltech.

Руководитель офиса партнерских программ с индустрией Skoltech Иван Богданов сказал: «Основная миссия Сколтеха – привлекать современные технологические компетенции со всего мира и передавать их российским компаниям и партнерским вузам».

Технологии моделирования междисциплинарных процессов стали темой для беседы представителей ключевых вузов из Казани, Самары, Перми, Челябинска и Москвы.

Проректор по стратегическому развитию Южно-Уральского государственного университета Андрей Келлер отметил: «С каждым новым проектом объем цифровых технологий, используемых для решения инженерных задач, увеличивается. В этих условиях выигрывает тот, кто компетентен в комплексном использовании цифрового инжиниринга. Именно поэтому мы столько внимания и сил уделяем вопросам обучения и повышения квалификации инженеров».

Открытие PLM-лаборатории в Сколково - это вторая инициатива, реализованная компанией «Ланит» в сфере подготовки кадров в области технологий для сложного машиностроения. С 2016 г. учащиеся МГТУ им. Н. Э. Баумана имеют возможность пройти курс обучения в сфере управления жизненным циклом продукта (PLM), для чего разработаны методические материалы и специальная образовательная программа. С 2017 года поддержку специалистов получила и Bauman Raсing Team – студенческая команда, которая самостоятельно проектирует гоночный болид и участвует в международных соревнованиях.

За два месяца студенты получают представление о том, что такое управление жизненным циклом изделия, и примеряют на себя роль конструкторов, расчетчиков и технологов в рамках командной работы над сложным проектом.