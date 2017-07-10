В России начались продажи новых систем видеоконференцсвязи Panasonic

Panasonic Россия начала продажи двух новых систем видеоконференцсвязи - KX-VC2000 и KX-VC1000. С их помощью малый и средний бизнес сможет организовать систему эффективной удаленной работы, сократив издержки и защитив корпоративные инвестиции.

Платформа ВКС KX-VC2000 – флагман линейки Panasonic. Обладает встроенным сервером многоточечной конференции (MCU) с редкой для рынка емкостью, способна одновременно поддерживать подключение 24 точек.

KX-VC1000 - новое бюджетное решение, которое может конкурировать по цене с азиатскими аналогами, однозначно превосходя их по функционалу, надежности и долговечности.

Обе модели - KX-VC2000 и KX-VC1000 - поддерживают работу как по SIP, так и по H.323 протоколу и отличаются высоким качеством изображения и звука. Стабильность передачи видео и речи (без помех и прерываний) даже в условиях плохого интернет-соединения обеспечивается технологией Panasonic AV-QoS с полным дуплексом и функцией эхокомпенсации. Оборудование автоматически обрабатывает звук, нейтрализуя посторонние шумы. Звук при этом не теряет своей четкости даже при наложении голосов или одновременном разговоре нескольких участников. Эффект присутствия обеспечивают стереомикрофоны: голос собеседника, сидящего справа, воспроизводится из правой колонки и наоборот.

Преимущество системы HD видеоконференцсвязи Panasonic - простота настройки и управления оборудованием. Достаточно подключить устройства к Интернету, подсоединить микрофон, камеру и дисплей, и сотрудники могут начинать переговоры с коллегами, находящимися в любой точки мира. Новые ВКС также интегрируются в существующие системы, построенные на других платформах, обеспечивая защиту корпоративных инвестиций при модернизации системы.

Компании, использующие систему ВКС на оборудовании Panasonic, могут воспользоваться облачным сервисом NAT Traversal. Он освобождает от необходимости арендовать выделенный IP-адрес и производить сложные настройки маршрутизатора. Входящий в комплект пульт дистанционного управления с удобным и понятным интерфейсом поможет управлять не только ВКС и локальной камерой, но и камерой, расположенной удаленно, упрощая организацию совещаний.

Программный клиент на Windows/IOS/Android позволяет корпоративным пользователям участвовать в видеоконференциях со своего планшета, смартфона или ПК.

Базовая 5-летняя гарантия на оборудование ВКС - еще одно дополнительное преимущество систем Panasonic, не имеющее аналогов на российском рынке.