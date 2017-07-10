Система ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» включена в реестр российского ПО

«Хэд Пойнт» объявила о включении системы ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО). Соответствующий приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ N 326 был подписан 26.06.2017.

Система является собственной разработкой специалистов компании «Хэд Пойнт». При ее создании была использована уникальная экспертиза, полученная в ходе реализации таких крупных проектов как система видеонаблюдения для объектов Универсиады в г. Казани, городская система видеонаблюдения города Москвы и ряда других региональных объектов.

Система обладает широким функционалом и применяется в государственном и коммерческом секторе (ритейл, банковский сектор, промышленность) для создания центров мониторинга и управления территориально-распределенными объектами; интеграции различных систем предприятия (видеонаблюдение, безопасность, информационные системы, датчики) для оперативного мониторинга и автоматического реагирования на любые инциденты; оперативного получения и анализа фото/видео и другой информации с объектов; мониторинга работоспособности оборудования и контроля проведения сервисного обслуживания; контроля деятельности персонала; контроля сохранности материальных ценностей; контроля кассовых операций и комплексных решений в области интернета вещей и промышленного интернета.

Внесение системы ситуационного видеомониторинга «HeadPoint» в Реестр российского ПО подтверждает возможность ее приобретения для государственных и муниципальных нужд.