Сервис Orange Data обеспечил «Аэроэкспресс» онлайн-кассами

«Аэроэкспресс» перешел на обслуживание кассами для онлайн-продаж от сервиса Orange Data. Компания предпочла арендованное оборудование покупному, и теперь все транзакции на сайте aeroexpress.ru осуществляются с помощью новых контрольно-кассовых аппаратов, отвечающих последним требованиям Федерального закона №54 «О применении контрольно-кассовой техники».

«С июня 2017 года мы успешно помогаем предпринимателям решать задачи, которые возникли у них в связи изменениями в ФЗ-54. Мы предлагаем не покупать онлайн-кассы, а брать их в аренду, предоставляя не только оборудование, но и его обслуживание в течение всего срока аренды. Такой подход позволяет нашим клиентам всегда быть уверенными в оперативности решения любых возникших вопросов», — сказал Павел Голубцов, генеральный директор Orange Data.

С 1 июля 2017 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон №54 «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которым большая часть представителей бизнеса должна перейти на новые кассовые аппараты – онлайн-кассы, которые будут формировать электронный чек при оплате товара банковской картой. После этого чек уходит на электронную почту покупателя, а также направляется оператору фискальных данных, который за предпринимателя передает его в налоговую службу.