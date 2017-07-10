«Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии

«Росэлектроника» (госкорпорации «Ростех») объявила о начале разработки СВЧ-приборов космического назначения для экспорта в Индию. В рамках проекта предполагается изготовить и поставить индийскому разработчику радиолокационных систем импульсные электровакуумные усилители мощности в составе лампы бегущей волны (ЛБВ) с источником электропитания.

Разработчиком изделий выступает саратовское предприятие «Росэлектроники» – НПП «Алмаз».

«Индия – не только наш партнер по БРИКС, но и мощная держава с большим потенциалом развития в высокотехнологичных отраслях. Мы не можем позволить себе оставаться в стороне, когда ее экономика набирает космические обороты», - сказал заместитель генерального директора, статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

НПП «Алмаз», являясь крупнейшим в России разработчиком ЛБВ для радиоэлектронной аппаратуры наземного, морского, авиационного и космического базирования, уже более 20 лет сотрудничает также с Китаем. В частности, предприятие регулярно выполняет заказы Института электроники Академии наук КНР, НИИ «Фотоника» и Института вакуумной электроники КНР.

В последние годы НПП «Алмаз» разработало четыре перспективных типа ЛБВ для российских космических программ. В частности, изготовлены и прошли испытания два типа приборов в традиционных частотных С- и Х-диапазонах, но с повышенными выходной мощностью - до 130 Вт, КПД – до 60%, и сроком службы – более 20 лет. Прежде соответствующие показатели ЛБВ составляли – 50-80 Вт, 45-50%, 10-15 лет. Кроме того, разработаны 2 типа усилителей с диапазоном частот до 22,5 ГГц, выходной мощностью 75 Вт и 200 Вт, КПД 55 и 60% и сроком службы 20-25 лет.

Как сообщалось ранее, НПП «Алмаз» в настоящее время разрабатывает также усилитель мощности для перспективной космической обсерватории «Миллиметрон».

Новейшие изделия НПП «Алмаз» будут представлены на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который состоится 18-23 июля в подмосковном Жуковском. Холдинг «Росэлектроника» будет представлен на объединенном стенде радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех – павильон F2, стенд 3а.