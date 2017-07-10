«Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме»

«Росбанк» и «Fanuc Россия» представили интерактивный проект «Робот-художник» на 8 Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. С 10 по 13 июля делегаты и спикеры выставки смогут принять участие в создании картины с изображением Храма Василия Блаженного в манере импрессионизма.

Робот просканирует цвета одежды каждого, кто захочет поучаствовать в создании картины, и нанесет несколько мазков нужного цвета на полотно. На сайте проекта каждый участник сможет найти себя на картине.

Денис Сотин, член правления, директор по информационным технологиям «Росбанка», отметил: «На днях в парке «Сокольники» в Москве завершился первый этап нашего интерактивного проекта. За две недели робот-художник создал две картины в стиле импрессионистов: «Храм Василия Блаженного» и «Арочная аллея Сокольники». Нам удалось привлечь внимание широкой общественности к синтезу новых технологий и искусства. В создании этих картин приняли участие более 4500 человек, что почти в два раза превысило наши ожидания».

Необычный художник вызвал неподдельный интерес у гостей парка «Сокольники». Робот закончил первую картину на 1 день раньше срока, несмотря на пасмурную погоду. В создании «Храма Василия Блаженного» ему помогли 1764 гостя парка, вдохновившись одеждой которых робот нанес 20210 мазков за 6 дней вместо семи положенных. Вторая картина стала еще более массовой: 2744 человека помогли изобразить арочную аллею парка «Сокольники» в манере импрессионистов. Эта работа заняла у робота чуть больше недели, за это время он нанес на полотно 35720 мазков. Для того чтобы все желающие смогли поучаствовать в создании картины, в программное обеспечение пришлось внести небольшое изменение, увеличившее количество мазков.

Стиль импрессионизма был выбран не случайно: это направление зародилось во Франции и прославило такие имена, как Моне, Писсаро, Дега, Ренуар и многие другие. Главное отличие импрессионизма от других стилей – рисование с помощью отрывистых мазков. В такой же технике будет работать робот.

Следить за этапами создания картины вы можно на сайте проекта.