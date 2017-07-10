Red Hat представила новую версию Cloud Suite

Red Hat представила новую версию Red Hat Cloud Suite. Роль облачных контейнерных приложений в условиях цифровой трансформации бизнеса растет. Это приводит к повышению спроса на ИТ-инфраструктуры и технологии управления, которые способны гибко адаптироваться к зачастую уникальным требованиям современных программных решений и при этом сохранить поддержку уже существующих систем.

Red Hat Cloud Suite упрощает создание облачных приложений и дает возможность выполнять развертывание и управление соответствующими рабочими нагрузками с использованием всего одного программного решения. Это позволяет провести модернизацию, не жертвуя предыдущими инвестициями в ИТ-инфраструктуру.

Пакет Red Hat Cloud Suite является чемпионом среди решений Red Hat по широте функционального охвата гибридных облачных сред. Red Hat Cloud Suite был выпущен в апреле 2016 г. и представляет собой многофункциональный продукт корпоративного уровня. Пакет предназначен для комплексного решения проблемы цифровой трансформации бизнеса. В его основе лежат технологии Linux-контейнеров – ключевой элемент цифровой трансформации, который помогает предприятиям любой отрасли быстрее реагировать на изменения клиентских потребностей и рыночной ситуации.

Используя в качестве основы корпоративный Linux-дистрибутив, Red Hat Cloud Suite предлагает мощную масштабируемую инфраструктуру уровня предприятия для контейнерных приложений, построенную на основе Red Hat OpenStack Platform и Red Hat Virtualization. Инфраструктура Red Hat Cloud Suite призвана решить проблему цифровой трансформации и перевода предприятия на рельсы контейнерных приложений.

Благодаря входящей в состав пакета системе управления гибридными и мультиоблачными средами Red Hat CloudForms, Red Hat Cloud Suite является готовым решением для эффективного применения Linux-контейнеров на всех этапах жизненного цикла приложений, от ПК разработчика до критически важных систем, развернутых в облаке.

Kubernetes корпоративного класса – Red Hat OpenShift Container Platform, один из компонентов Red Hat Cloud Suite, представляет собой полнофункциональную Kubernetes-платформу корпоративного класса для контейнерных приложений, которая позволяет создавать облачные приложения нового поколения и одновременно поддерживать имеющиеся рабочие нагрузки, в т.ч. те, для которых требуются сохраняющие состояние ресурсы (stateful).

Red Hat CloudForms с технологией автоматизации Ansible – Интеграция CloudForms c Ansible является ключевым элементом стратегии автоматизированного управления мультиоблачными средами от Red Hat, который значительно упрощает процессы внедрения, а также повышает глубину и широту охвата при автоматизации задач управления.

Составные (composable) сервисы OpenStack – благодаря им пользователи облачных сред Red Hat Cloud Suite, построенных на основе Red Hat OpenStack Platform, могут точно задавать место исполнения выбранного сервиса, что помогает повысить операционную эффективность за счет прицельного масштабирования только необходимых сервисов без наращивания всех мощностей системы в целом.

Улучшенные возможности виртуализации – новая версия Red Hat Virtualization дает возможность использовать при развертываниях как «тонкий» гипервизор (по умолчанию), так и настраиваемые конфигурации на RHEL с сервисами и ПО, необходимыми для той или иной рабочей нагрузки. Администрирование инфраструктуры также улучшилось за счет появления web-консоли управления гипервизором Cockpit.

Ларс Херрманн (Lars Herrmann), руководитель направления Integrated Solutions в компании Red Hat, отметил: «Linux-контейнеры открывают путь к цифровой трансформации бизнеса. А при использовании вместе с технологиями гибридного облака, например, OpenStack, дают исчерпывающий ответ на вопрос, как примирить настоящее и будущее корпоративных ИТ-систем. Red Hat Cloud Suite предлагает технологии, которые позволяют провести цифровую трансформацию, не жертвуя предыдущими инвестициями в ИТ. Среди этих технологий – Red Hat OpenShift Container Platform, ведущая отраслевая платформа на основе контейнеров Kubernetes, и Red Hat Virtualization, новаторская система виртуализации с открытым кодом. Эти технологии объединены в унифицированный и готовый к развертыванию пакет решений, который отвечает инфраструктурным потребностям практически любого предприятия».

Гэри Чен (Gary Chen), научный руководитель направления Software Defined Compute в компании IDC, сказал: «Open source остается ключевым источником инноваций в сфере облачных вычислений. Организации проявляют растущий интерес к мультиплатформенным архитектурам, поддерживающим как облачные приложения на основе микросервисов, так и традиционные рабочие нагрузки. Red Hat Cloud Suite позволяет заказчику на практике реализовать эту новую парадигму, получив высокомасштабируемую, интегрированную и полностью управляемую среду для ускоренной доставки приложений».