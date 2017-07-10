Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса

Parallels представила обновленное программное решение для предприятий малого и среднего бизнеса - Remote Application Server 16.0 (RAS). Новинка отвечает современным стандартам безопасности и гарантирует пользователям полноценный доступ к удаленным корпоративным приложениям и программам из любой точки мира.

«В России все больше компаний рассматривают возможность организации удаленной работы для своих сотрудников. Это сокращает расходы на аренду и содержание дорогостоящих офисов, а также поддержку сопутствующей инфраструктуры. При этом существовавшие до недавнего времени на рынке решения были дорогостоящими и неуклюжими», - отметил Яков Зубарев, президент компании Parallels. – RAS – это возможность сократить затраты ИТ-подразделений до 40% на интеграции и поддержке нашего решения. Со своей стороны мы обеспечиваем надежную работу и оперативное масштабирование нашего ПО под любые амбициозные бизнес-задачи. На нашей стороне простота, удобство и скорость интеграции, не требующие постоянной дорогостоящей сертификации обслуживающего персонала».

В новой версии появилась возможность публикации приложений в песочнице в контейнере Turbo.net. В качестве VDI-хостов теперь поддерживаются гипервизоры Nutanix Acropolis (есть бесплатная версия) и KVM (бесплатный). Поддерживаются VDI, HALB и командлеты, относящиеся к лицензиям. White-labeling v1.0: можно брендировать (создавать кастомные темы) клиентское приложение Parallels HTML5 Client.

Безопасный 64-битный клиентский шлюз: теоретический предел одновременных подключений увеличен до 6 000+. Появилась возможность выбирать предпочтительный PA, а также внесён ряд других улучшений. Теперь можно установить консоль на любую машину под управлением Windows. Также появилась возможность удалённого подключения к PA. Для запуска приложения консоли больше не нужны локальные или доменные права администратора.

Переработаны интерфейсы Site и Remote Desktop Server Hosts. Внешний вид Site и RDSH был переработан с целью повышения продуктивности администраторов, а также чтобы можно было получать информацию о серверах в реальном времени. Теперь можно увидеть, что публикуется для пользователя или группы, а также для RDS-хоста или RDSH-группы.Можно отключать монтирование USB-устройств, а также удалённо блокировать управляемые устройства. Вместо того, чтобы добавлять пользователей по одному, теперь можно добавлять пользовательские AD-группы.

Оптимизирован механизм хранения статусов агентов. Теперь в ходе запуска, когда выполняется проверка статусов агентов, консоль не блокирует сама себя. Можно запрещать доступ конкретным пользователям к серверному рабочему столу. Есть возможность назначения для TS, шлюза, удалённого ПК и VDI конкретного Publishing Agent. Теперь можно перенаправлять веб-запросы напрямую на сервер шлюза, а также отключать HTTP-форвардинг.

Windows-клиент: еcли клиент нельзя установить целиком (нет прав администратора), то инсталлятор переключается на базовую версию клиента. Если пользователь принимает приглашение установить клиент, но не является администратором, то по умолчанию запускается установка базовой версии. Также в клиенте появился инструмент для контроля за сетью, в котором отображается информация о стабильности сетевого подключения.

Linux-клиент, редирект USB-устройств: теперь можно локальные микрофон и камеры сделать доступными приложению, выполняемому на сервере. Добавлена поддержка редиректа PnP-устройств (MTP, PTP).

Mac-клиент: реализовано журналирование, лог пишется по адресу ~/Library/Containers/com.2X.Client.Mac/Data/ParallelsClient.log.

Поддержка передачи файлов в HTML5- и Chrome-клиентах. Добавлена возможность передачи файлов между клиентскими устройствами и сервером. Более гибкое конфигурирование HTML5-клиента. Наложение кастомной иконки поверх иконки опубликованного приложения, что позволяет пользователю отличать локальные приложения от опубликованных. Улучшение системы безопасности: после определённого периода неактивности совершается принудительный выход из приложения. Эта функция работает в клиентах Windows, Linux, Mac, Android, iOS, HTML5 и Chrome.

Настройка управления редиректом клипборда (clipboard redirection) в политике RAS-подключений. Улучшение системы безопасности: позволяет отключать редирект клипборда посредством настройки политики. Автоматическое определение UX-настроек. В зависимости от конкретных параметров клиентского подключения система сама выбирает оптимальные UX-настройки. Эта возможность добавлена в политики.

Поддержка режима управления мышью Dumbo (iOS/Android). Раньше этот режим управления поддерживался в legacy-клиенте, а теперь портирован и в новый. Быстрые кейпады. Теперь можно задавать комбинации клавиш кнопкам панели инструментов в мобильном устройстве (конфигурируется RAS-администратором). Интеграция с мышью SwiftPoint (iOS). Вы можете использовать с iOS-устройствами аппаратную мышь Swiftpoint. Разблокирование клиентского приложения с помощью PIN’а или отпечатка пальца (iOS). Внесён ряд улучшений в процедуру запуска приложения. Если приложение уже работает, то система переключается на него, а не создаёт новое окно.

Улучшено определение области ввода текста, улучшена работа всплывающей клавиатуры, более удобная функция выделения текста. В iOS 9 для выделения текста теперь можно использовать 3D-жесты. Возможность импорта/экспорта RAS- и RDP-подключений. В приложениях Office 2013 / 2016 автоматически включается «сенсорный режим управления». Новые настройки разрешения экрана с поддержкой DPI-масштабирования. Поддержка политик RAS-подключения. Администратор может изменять настройки существующего клиентского подключения через параметры политики.

Появилась нативная печать PDF-файлов с помощью библиотеки DynaPDF. Теперь к клиентскому окружению предъявляется меньше требований, стало меньше зависимостей (не нужно устанавливать Acrobat). Обеспечивается стабильность печати PDF-файлов: выполняется редирект всех свойств драйвера в соответствии с настройками принтера.

Появилась поддержка R-UDP. Это позволило ускорить обновления экрана при использовании не-Windows-клиентов посредством WAN-подключений.

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