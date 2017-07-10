Nokia подтвердила способность технологии 4.9G сокращать задержку передачи до уровня 5G

Nokia в рамках всемирного мобильного конгресса в Шанхае планирует представить базовую станцию AirScale с технологией 4.9G, которая сокращает задержку передачи сигналов в сетях до менее чем двух миллисекунд и вплотную приближает этот параметр к требованиям сетей 5G.

Сети 5G будут поддерживать новые приложения для промышленной автоматизации (Industry 4.0), автономные автомобили, удаленные медицинские услуги и иммерсивные развлекательные сервисы. Все перечисленные решения требуют очень широкой полосы пропускания и чрезвычайно низкой задержки в сетях. Развертывание технологии 5G начнется в густонаселенных центрах крупнейших городов, где на предприятиях и среди индивидуальных абонентов будет сохраняться большой спрос на существующие сетевые ресурсы LTE.

Приближение производительности сетей LTE к уровню 5G с помощью технологии Nokia 4.9G поможет операторам поддерживать ресурсоемкие приложения в процессе внедрения 5G и сохранять непрерывность и преемственность операторских услуг.

Во время демонстрации на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае Nokia воспользуется технологией 4.9G для сокращения сетевой задержки до менее чем двух миллисекунд. Для этого промежутки между сигналами сокращаются на 86%. Решение работает на базовой станции Nokia AirScale, которая позволяет операторам одновременно поддерживать технологии 4.9G и 5G в единой системе, максимально повышая производительность и расширяя полосу пропускания в процессе перехода к 5G.

Шив Путча (Shiv Putcha), помощник директора IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил: «При переходе от сетей 3G к LTE задержку нужно было сокращать для повышения качества мобильных широкополосных услуг. В этой демонстрации Nokia показывает качественно новый уровень задержки в сетях LTE, вплотную приближая его к спецификациям 5G, необходимым для промышленных и корпоративных приложений. В результате операторы смогут поддерживать новые приложения и обеспечивать непрерывность доставки приложений в процессе развертывания сетей 5G».

Теро Пелтола (Tero Peltola), руководитель подразделения LTE в компании Nokia, сказал: «Мы твердо намерены предложить операторам самый эффективный способ развития своих сетей, чтобы они могли удовлетворять спрос на более высокую полосу пропускания в любом месте и в любое время. Мы будем совершенствовать свои решения 4G, дополняя их технологиями 4.5G Pro и 4.9G. Нынешняя демонстрация низкой сетевой задержки показывает операторам возможность использования LTE для поддержки ресурсоемких промышленных и корпоративных приложений в процессе перехода к технологии 5G».