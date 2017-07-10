Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России

Navitel объявила о старте продаж автонавигатора Navitel С500 с подробной картой России. Навигатор комплектуется автомобильными аксессуарами и позволяет устанавливать дополнительные цифровые карты.

Полностью автономное устройство работает исключительно с офлайн-картами и не зависит от наличия мобильного интернета, помогая снизить расходы в роуминге.

Автонавигатор Navitel C500 обладает сенсорным TFT-экраном с диагональю 5 дюймов. Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0. В Navitel C500 установлен чип Mstar c частотой 800 МГц. Процессорное ядро Cortex-A7 делает работу устройства быстрой и снижает энергопотребление.

Навигатору требуются секунды, чтобы установить связь со спутниками GPS, а поиск нужного адреса в базе и построение маршрута осуществляются мгновенно. Слот для карт памяти microSDHC поддерживает карты объемом до 32 ГБ. На них пользователь может установить дополнительные офлайн карты Navitel.

На навигаторе Navitel С500 установлена подробная карта России релиза первого квартала 2017. Карта включает все административные округа Российской Федерации с данными о городской и дорожно-транспортной инфраструктуре. На карте отмечены 3 889 276 километров дорог, 161 205 городов и населенных пунктов, 16 944 высокодетализированных городов, 9 485 933 уникальных адреса, 1 301 299 точек POI.

Программа «Навител Навигатор» позволяет осуществлять поиск по адресам, координатам, путевым точкам, ближайшим и сохраненным в истории местам, а также непосредственно на карте. Навигатор строит три альтернативных маршрута с указанием километража и времени в дороге, чтобы пользователь мог выбрать оптимальный путь. В карту интегрирована актуальная база камер видеофиксации. На экран устройства выводятся подсказки о скоростном режиме, опасных участках, предстоящих маневрах и необходимости перестроиться в другую полосу.

Навигационную программу можно настроить в соответствии со своими предпочтениями. Основной экран программы содержит быстрое меню, которое позволяет в одно касание переключаться между 2D и 3D режимами, приближать или удалять карту, настраивать громкость голосовых уведомлений. В главном меню доступна фильтрация точек POI. Пользователь может настроить программу таким образом, чтобы избегать платных трасс, дорог с грунтовым покрытием и паромных переправ.

Приобретая Navitel C500, пользователь получает устройство для навигации, полностью укомплектованное автомобильными аксессуарами и готовое к работе после нажатия кнопки запуска. Благодаря тому, что навигатор, ПО и цифровые карты выпущены одним производителем, удается достичь слаженной работы аппаратной и программной частей. Обновления карт для Navitel C500 являются бесплатными.

Стоимость автонавигатора Navitel C500 составляет 3 490 руб.

Для автоматического обновления карт достаточно подключить навигатор к ПК c помощью USB-кабеля и запустить программу Navitel Navigator Update Center для Windows. Скачать программу можно бесплатно на официальном сайте Navitel.