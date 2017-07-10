«Национальная Медицинская Сеть» развивает инфраструктуру в облаке ActiveCloud

ActiveCloud предоставила облачные мощности «Национальной Медицинской Сети» для развития ИТ-инфраструктуры, что позволяет компании оптимизировать бюджет, эффективно распределяя средства на реализацию ключевых для бизнеса проектов.

«Национальная Медицинская Сеть» (НМС) специализируется на бизнес-консультациях инвесторов по выбору активов в сфере здравоохранения и оптимизации управления региональными медицинскими сетями. С момента своего создания в апреле 2013 года компания использует для своей работы облачную инфраструктуру. Это дает возможность обеспечить непрерывность бизнеса, мобильность персонала и катастрофоустойчивость ИТ-систем.

Перевод инфраструктуры в облако позволил НМС существенно сократить ИТ-бюджет за счет отсутствия трат на закупку серверного оборудования и ПО, содержания штатных ИТ-специалистов, передачи технической поддержки на аутсорсинг. В настоящий момент в облаке ActiveCloud развернуты серверы, прикладное программное обеспечение и терминальные фермы. Переход на Office365 с помощью службы технической поддержки ActiveСloud, обеспечивающей клиентское сопровождение 24/7, делает команду НМС максимально мобильной и открывает возможности для постоянной совместной работы с любого устройства.

«По нашим оценкам, компании, переводящие свою инфраструктуру в облако, экономят до 70% в год. Заказчик существенно сократил затраты на ИТ, в том числе штатный персонал для обслуживания серверов и ПО, а также обеспечил максимальную бесперебойность необходимых для работы сервисов», – сказал Кирилл Дмитриев, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами компании ActiveCloud.

«Облачные решения стали технологической основой нашего консультационного бизнеса. Они оказали существенное влияние на формирование культуры корпоративной мобильности. Это позволяет сохранять полноценную коммуникацию в команде и поддерживать совместную работу при постоянных командировках сотрудников по России и за рубежом. Работая в облаке, нам не нужно беспокоиться о безопасности корпоративной информации, поскольку мы лично убедились в том, что ActiveСloud предоставляет самый высокий уровень защиты данных», – отметил Сергей Чуглазов, директор по оргразвитию и ИТ «Национальной медицинской сети».