МТС обновит сеть в Кировской области

МТС сообщила о старте масштабной программы строительства и модернизации телекоммуникационных сетей в Кировской области. До конца 2018 года МТС обновит более 400 базовых станций в 250 населенных пунктах области.

В ходе работ МТС заменит устаревшее оборудование базовых станций стандарта 2G, что повысит стабильность и улучшит качество голосовой связи, снизит энергопотребление инфраструктуры, а также позволит запустить в области технологию голоса «высокой четкости». Обновление затронет оборудование сети 3G, в результате чего вырастет средняя скорость передачи данных, в том числе для приборов, работающих в автоматическом режиме, банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и всевозможных датчиков. Примерно каждая четвертая площадка в процессе модернизации будет дооборудована стандартом 4G.

На первом этапе в 2017 г. МТС планирует обновить 250 базовых станций «второго поколения» и «третьего поколения» в 92 населенных пунктах в Кировской области. Основные работы пройдут в Кирове и пригороде, Кирово-Чепецке, районных центрах и других населённых пунктах области. В результате этой работы, качество связи улучшится в помещениях и в местах плотной застройки, в популярных туристических местах и на территории дачных посёлков.

«Для того, чтобы наша сеть отвечала растущим потребностям наших абонентов в качественных мобильных сервисах, мы запускаем самую масштабную программу модернизации сети за всю историю МТС в регионе. В своей работе мы используем комплексный подход, поэтому помимо активного развития сети 4G на территории Кировской области, мы делаем апгрейд оборудования для действующих стандартов связи, таких как 3G и 2G. Чтобы минимизировать возможные затруднения связи в период переключения инфраструктуры на новое оборудование, мы разделили масштабные работы на несколько этапов», – отметил директор МТС в Кировской области Максим Исаев.

Параллельно с программой модернизации сетевой инфраструктуры МТС планомерно расширяет покрытие сети LTE в Кировской области. На данный момент, высокоскоростная сеть 4G МТС со скоростями передачи данных до 75 Мбит/с доступна жителям 66 населенных пунктов региона, при этом жители столицы Вятского края могут «серфить» в сети LTE МТС на скоростях до 150 Мбит/с благодаря объединению частотных диапазонов.

Сегодня сетью 2G МТС могут воспользоваться жители практически всей населенной территории области. 3G-сеть оператора доступна жителям даже малых населенных пунктов региона. На 100% базовых станций сети 3G запущена современная технология Dual Carrier-HSDPA+, которая обеспечивает скорости интернет-доступа до 42 Мбит/с.