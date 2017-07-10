Mitsubishi Electric представила платформу e-F@ctory как базовый элемент «Общества 5.0» во время посещения Президентом РФ японского павильона выставки «Иннопром-2017».

Уэмура Норицугу, старший генеральный менеджер подразделения правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric, рассказал президенту России о концепции «Обществo 5.0» – масштабной долгосрочной стратегии социально-экономического развития Японии. Он поделился кейсами внедрения передовых технологий и разработок, лежащих в основе «умной» промышленности и инфраструктуры сегодняшней Японии.

Норицугу Уэмура отметил, что глобальной тенденцией в производственном секторе является применение цифровых технологий, таких как IoT, Big Data, AI, в совокупности с робототехникой. Эффективная обработка «больших данных» становится условием устойчивого развития промышленности. При этом «Общество 5.0» не ограничено только производственным сектором. Оно призвано решать социальные проблемы с помощью интеграции физического пространства, киберпространства и высоких технологий, делая жизнь человека удобной и полноценной, а инновации – безопасными и экологичными.

«Концепция «Общества 5.0» полностью соответствует целям перехода к цифровой экономике, которые ставит перед бизнесом российское правительство. Переход к «умному» производству и здравоохранению, увеличение энергоэффективности и программы, направленные на вовлечение в экономическую деятельность широких слоев населения, могут помочь российской экономике уменьшить зависимость от сырьевого экспорта», – отметил Уэмура Норицугу.

Такие разработки «Мицубиси Электрик», как e-F@ctory и открытая IT-платформа для промышленной автоматизации, являются ключевыми элементами реализации концепции «Общество 5.0» и решают задачи обеспечения конкурентоспособности промышленной и социальной инфраструктуры уже сейчас. На вопрос президента об опыте применения этих технологий в Японии Норицугу Уэмура заявил, что e-F@ctory с 2003 года используется на заводах компании, и выразил надежду на ее скорое широкое внедрение и в России.