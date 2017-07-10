i-Sys представила редактор бизнес-процессов ZFlow на базе MS SharePoint

i-Sys объявила о завершении разработки нового продукта ZFlow – графического редактора рабочих процессов на базе платформы MS SharePoint.

Продукт расширяет возможности по настройке бизнес-процессов в Microsoft SharePoint разработчиками и позволяет бизнес-пользователям конструировать свои бизнес процессы без привлечения дорогостоящих ИТ-специалистов.

Основные цели ZFlow заключаются в увеличении скорости внесения изменений в бизнес и разработки новых процессов, снижении time-to-market и увеличению ROI за счет того, что для создания бизнес-процессов на SharePoint бизнесу не нужны разработчики и вендоры.

Редактор интегрирован с DocTrix Platform, что позволяет закрывать весь цикл автоматизации - от настройки логики форм и представлений до логики процессов.

Сейчас продукт доступен для SharePoint Server 2013 и 2016, но в ближайшее время разработчики обещают выпустить версию, совместимую с MS SharePoint Online.

«Мы создавали ZFlow в основном для малого и среднего бизнеса, которому в условиях текущего курса рубля стали неподъемны дорогостоящие зарубежные аналоги. Получилось сделать простое, легкое и довольно недорогое решение, доступное как по сервисной, так и по классической модели приобретения. Мы также прислушались к пожеланиям наших коллег из внедрения и оснастили ZFlow удобными функциями. Например, можно скопировать часть процесса или отдельные кубики в другой процесс, открытый на соседней вкладке браузера или расставить закладки, упростив для пользователей работу с большими процессами – не нужно скроллировать экран в поисках нужной операции. Огромная работа была проделана в части оптимизации нагрузки и безопасности решения» - отметил Евгений Мещеряков, директор департамента исследований и разработки i-Sys.

Разработка собственного графического редактора позволила создать новые решения по автоматизации документооборота на базе ZFlow, в том числе предоставить пользователям облачную версию системы электронного документооборота DocTrix DocFlow как сервис по модели подписки.