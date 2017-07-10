IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems

IBM представила новые средства разработки баз данных как сервиса (DBaaS) для платформы Power Systems. Решение оптимизировано для баз данных с открытым исходным кодом, включая MongoDB, EDB PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis, Neo4j и Apache Cassandra. Новые инструменты помогут разработчикам корпоративных приложений и сотрудникам ИТ-департаментов увеличить скорость работы, усовершенствовать процессы управления и повысить эффективность.

Новое решение упрощает развертывание частного облака в полной конфигурации для администраторов и разработчиков баз данных. В то же время в нем автоматически предусмотрена техподдержка сервисов баз данных с отрытым исходным кодом. Пользователи могут воспользоваться преимуществами облака, сохранив при этом возможность мониторинга и контроля за размещением ресурсов, а также обеспечив необходимый уровень защиты данных. Поскольку Open DBaaS Platform построено на базе OpenStack, его можно легко интегрировать в стратегию управления гибридными облаками компании.

По данным Forrester, DBaaS будет самой быстрорастущей категорией баз данных в ближайшие четыре года. Такие решения предлагают возможности автоматизации, позволяют повысить рентабельность и гибкость рабочих процессов. В то время как компании переживают цифровую трансформацию, эти преимущества будут особенно важны для разработчиков. Они позволяют им сократить время, необходимое для управления базами данных, снизить расходы и повысить производительность приложений.

Новый пакет средств разработки DBaaS с открытым исходным кодом под названием Open Platform for DBaaS on IBM Power Systems уже сегодня доступен для установки. Он запускается на серверах OpenPOWER LC, которые предназначены для обработки больших данных. По соотношению цены и производительности они в два раза превосходят архитектуру x86 при использовании MongoDB и в 1,8 раза – в случае EDB PostgreSQL 9.5, что говорит о лучшей плотности указанных серверов.

«Сегодня растет потребность в оперативной доставке новых приложений, и разработчики обращают все большее внимание на современные модели создания ПО, включая DevOps, модели предоставления сервиса как услуги и системы самообслуживания. Эти решения позволяют увеличить количество, производительность и многообразие бизнес-приложений, – сказал Терри Вирниг, вице-президент подразделения Power Ecosystem and Strategy в IBM. – С помощью платформы Open Platform for DBaaS IBM обеспечивает поддержку облачных моделей разработки. В свою очередь это поможет достичь более высокого уровня управления данными, доступа к ним и их защиты, предоставит возможность выбора и определенную гибкость для динамичной разработки инновационных приложений».

Платформа Open Platform for DBaaS на IBM Power Systems включает в себя портал самообслуживания для конечных пользователей, с помощью которого они могут за несколько минут установить выбранную ими базу данных с открытым исходным кодом, в том числе MongoDB, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis, Neo4j и Apache Cassandra; облачную инфраструктуру для высокомасштабируемой, автоматизированной, экономичной и надежной платформы с открытым исходным кодом, предназначенной для локального внедрения DBaaS в частном облаке; инструмент создания образа диска для заказчиков, которые хотят построить и развернуть собственные базы данных в библиотеке моделей баз данных; облачный операционный менеджер с открытым исходным кодом, а также панель инструментов и средства визуализации, контроля, мониторинга, аналитики физических и виртуальных ресурсов; специализированное решение под ключ, состоящее из вычислительных, модульных серверов и серверов для архивных хранилищ, систем хранения JBOD, узлов уровня управления OpenStack и переключателей сети, предустановленных в пакете средств разработки DBaaS с открытым исходным кодом.

Запуск нового решения был анонсирован в рамках первого ежегодного конгресса OpenPOWER Developer Congress, который прошел в Сан-Франциско 22-25 мая 2017 года. Разработчики также смогли протестировать решение IBM PowerAI на базе серверов Power Systems, предназначенное для глубокого обучения. Оно призвано упростить специалистам работу с инструментами, процесс подготовки данных и в то же время значительно сократить время на обучение – с нескольких недель до нескольких часов.