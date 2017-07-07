В России начались продажи моноблоков Acer Aspire C22 и C24. Цены

Acer объявила о начале российских продаж универсальных компьютерных моноблоков Aspire C22 и C24. Моноблоки Aspire C22 и C24 оснащены экранами диагональю 21,3 дюйма и 23,8 дюйма, соответственно, процессорами Intel Core і3/i5 со встроенным графическим ядром Intel HD Graphics. Моноблоки с Full HD экраном и металлическим корпусом позволят сэкономить место на рабочем столе.

Благодаря качественной цветопередаче, возможности изменять наклон дисплея и встроенным стереодинамикам, новые моноблоки удобны для работы с мультимедиа. Встроенная оперативная DDR4-память объемом до 16 ГБ обеспечивает высокую производительность и стабильную работу даже при запуске таких «тяжелых» программ, как графические и видео-редакторы, а жесткий диск емкостью до 2 ТБ предоставит достаточно свободного места для всех личных файлов и даже объемной медиатеки.

Технология беспроводного подключения 802.11ac и наличие Bluetooth позволят постоянно оставаться на связи и с комфортом пользоваться моноблоком, не окутывая проводами все вокруг.

Моноблоки Aspire С22/С24 выполнены в тонком корпусе цвета «серебряный металлик» или «шампань». Их толщина в верхней части составляет всего 8 мм — тоньше, чем многие современные смартфоны.Имеется возможность настроить комфортный для глаз наклон дисплея в диапазоне от -5° до 20°.

Новинки имеют USB-порты, аудиовыходы, Ethernet-порт и разъем для SD-карт. Все они располагаются на обратной стороне устройства, благодаря чему лицевая панель приобретает лаконичный внешний вид. Спереди расположена внешняя видеокамера с настраиваемым углом наклона, высоким качеством картинки и возможностью подключения к другим устройствам. При этом длина провода камеры достаточна для ее свободного перемещения по комнате и даже подключения к другим устройствам.

Моноблоки Acer Aspire C22 и C24 имеют все необходимые функции для комфортной работы с компьютером и дарят еще больше возможностей для развлечений. Модели C22 и С24 поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10. Это готовое универсальное решение, которое идеально подойдет самым разным людям: как профессионалам, работающим с ресурсоемкими приложениями и программами, так и обычным пользователям, использующим компьютер в основном для посещения интернет-сайтов, общения и развлечений.

Моноблок Aspire C22 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене от 33999 руб. Моноблок Aspire C24 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене от 35999 руб.