В «Облаке Mail.Ru» появилась статистика по количеству фото

Mail.Ru Group объявила о том, что в онлайн-сервисе «Облако Mail.Ru» появилась статистика по снимкам, хранящимся в личном аккаунте. Функция реализована в качестве эксперимента и доступна только для пользователей Android.

В статистике отображаются данные как с разбивкой по годам, так и за весь период работы пользователя с «Облаком». Кроме стандартных численных характеристик в статистике отображается, например, сколько денег понадобится, чтобы распечатать фотографии, сделанные в 2016 году, сколько они будут весить, и даже сколько древесины уйдет на бумагу.

«Облако Mail.Ru» также может подсказать, сколько времени займет просмотр слайд-шоу, если автор фото решит поностальгировать и просмотреть все свои снимки.

Статистикой можно поделиться во всех популярных социальных сетях и помериться с друзьями, оценив количество снимков в масштабе Третьяковской галереи или Эрмитажа (такие данные тоже доступны).

«Облако Mail.Ru» — сервис, позволяющий пользователям хранить файлы в облачном пространстве, синхронизировать их между своими устройствами, просматривать их и делиться ими в интернете.

Облако Mail.Ru предоставляет пользователям бесплатное пространство в 25 ГБ. Приложения Облака Mail.Ru доступны для всех популярных мобильных (Android, iOS, Windows Phone) и десктопных (Windows, Mac OS X, Linux) платформ.