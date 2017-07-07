«Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи и позиционирования на руднике «Заполярный» компании «Норникель»

«Софтинтегро» объявила о сдаче в промышленную эксплуатацию систему радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный» Заполярного филиала ГМК «Норильский Никель» («Норникель»). Проект выполнен в рамках программы повышения безопасности при работе на производстве, планомерно реализуемой компанией «Норникель». Дополнительно решено ряд задач по автоматизации производства на базе внедренного комплекса автоматизации.

На руднике «Заполярный» система создавалась «с нуля», начиная с комплексного проектирования и прокладки оптоволоконного кабеля с учетом особенностей рудника. На руднике используется многоволоконный кабель в стволе шахты, который потом разветвляется на различные рабочие сегменты.

В соответствии с условиями работы рудника устанавливалось оборудование во взрывозащищенном исполнении. На базе первичной сети построена высокоскоростная сеть передачи данных (СПД), которая является средой взаимодействия всех подсистем комплекса автоматизации.

Комплекс автоматизации в части обеспечения безопасности включает системы подземного позиционирования персонала и техники на основе считывания индивидуальных меток, беспроводную связь с каждым рабочим по персональному телефону, а также автоматизированную систему «антинаезд»: оповещение водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники. Диспетчер системы получает оперативную информацию о местоположении персонала и техники в руднике, которая отображается на экране его автоматизированного рабочего места (АРМ) прямо на плане рудника. В результате диспетчер может оперативно организовать и контролировать все действия персонала в случае возникновения нештатной ситуации.

Кроме того, комплекс реализует ряд возможностей по автоматизации управления производственными процессами на руднике. Автоматизированная система учета перевозки горной массы осуществляет диспетчеризацию работы подземной техники и контроль выполнения производственной программы в каждой смене.

Специалисты «Софтинтегро» отмечают, что в проекте реализован сложный комплекс автоматизации с интеграцией ряда подсистем и оборудования различных производителей, в том числе отечественного оборудования и решений. В системе используется сетевое и специализированное оборудование компаний «СПбЭК-Майнинг», программно-аппаратные комплексы для подземного позиционирования «СПГТ-41» производства «Уралтехис».

Функциональность сбора, обработки информации и создания аналитических отчетов для диспетчеризации и управления реализована на базе программного комплекса, разработанного компанией «Сумма технологий» на системной платформе Wonderware.

«Софтинтегро» выполнила договор по всему комплексу работ для построения системы радиосвязи и позиционирования на руднике «Заполярный» в качестве основного подрядчика. Объем работ включал проектирование, поставку оборудования, исполнение строительно-монтажных работ, организацию пуско-наладочных испытаний и обучение персонала, сдачу систем в эксплуатацию. В течение года «Софтинтегро» будет осуществлять гарантийное обслуживание созданной системы.