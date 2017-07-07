Schneider Electric представила универсальный LED-диммер в серии Merten D-Life

Schneider Electric объявила о расширении серии электроустановочных изделий премиум-класса Merten D-Life. Как рассказали CNews в компании, российским покупателям уже доступен первый универсальный нажимной светорегулятор (диммер) с модулем Bluetooth. Новинка позволяет управлять освещением с помощью смартфона или планшета через бесплатное приложение Wiser Room, доступное в Apple AppSrore и Google Play.

«В новой версии диммер работает с любыми лампами, включая диммируемые светодиодные мощностью от 7 Вт, и автоматически распознает тип подключённой нагрузки, - сказал Максим Брок, менеджер по продукции SmartSpace. - Приложение Wiser Room позволяет дистанционно включать и выключать освещение, регулировать яркость светильников, а также устанавливать таймер отключения, задавать расписание работы освещения, регулировать подсветку клавиш и установить режим RL-LED значительно расширяющий диапазон диммирования некоторых светодиодных ламп».

Механизм светорегулятора монтируется в стандартную установочную коробку и совместим с однопостовыми или многопостовыми рамками D-Life из термопласта, стекла/камня или из металла. Покупатели могут выбрать клавиши в любом цветовом исполнении линейки: из термопласта (белый лотос, антрацит, сахара и нержавеющая сталь) или из металла (никель, шампань и мокко). Новый диммер запоминает две сцены освещения и позволяет вызывать их одним нажатием.

Для изготовления клавиш и рамок серии D-Life использованы термостойкие полимеры и натуральные материалы - современная цветовая палитра в сочетании с широкими функциональными возможностями позволяют вписать электроустановочные изделия в любой современный интерьер. В новой серии D-Life привычная покупателям геометрия Merten была изменена: максимальные размеры клавиш и узкие рамки не только улучшают внешний вид изделий, но и делают их более эргономичными.