«Рэйдикс» выстраивает экосистему высокопроизводительных вычислений в Восточной Европе

«Рэйдикс» объявила о заключении партнерского соглашения с польским поставщиком ИТ-решений компанией Format. Польский партнер с головным офисом в Варшаве и сетью коммерческих и технических представительств в регионах включил систему хранения данных под управлением ПО RAIDIX в свое портфолио и представил новое программно-определяемое решение широкому кругу потенциальных клиентов, работающих с большими данными, высокопроизводительной аналитикой, ресурсоемким контентом и др.

Помимо HPC/суперкомпьютеров, в сфере интересов компании Format – комплексные инфраструктурные решения для корпоративного и государственного сектора, видеонаблюдение, виртуализация и другие проектные компетенции. Среди клиентов системного интегратора – министерства, научные и образовательные учреждения, архивы, исследовательские центры, крупные коммерческие предприятия Польши.

Учитывая нужды конечных заказчиков на локальных рынках, «Рэйдикс» предоставляет партнерам возможность регулировать стоимость конечного решения на стадии проектирования, включать в состав системы только необходимые компоненты и создавать гибкие решения, соразмерные задачам каждой конкретной организации. В ряду преимуществ «Рэйдикс» для партнерского канала – динамичная система скидок, программа защиты сделок, выделение совместных маркетинговых фондов и высокая маржинальность решения.

С технической точки зрения решение на базе ПО RAIDIX демонстрирует рекордную неснижаемую производительность и доступность данных (на уровне «шесть девяток» и выше), предоставляет заказчику интегрированную технологию «готового кластера» (cluster-in-a-box), удовлетворяет самым высоким требованиям индустрии и обеспечивает надежную конфигурацию хранения при стоимости владения системой до 70% ниже, чем у поставщиков решений класса «А».

Следуя общемировой тенденции, польский рынок хранения данных демонстрирует уверенный ежегодный прирост на уровне 15–20%, при этом гибкие программно-определяемые решения, позволяющие расширять существующую инфраструктуру по требованию, продолжают укреплять свои позиции на рынке.

Как профессиональные сегменты, так и корпоративный сектор нуждаются в рентабельных решениях без привязки к конкретному оборудованию. Технология RAIDIX призвана решить как проблему масштабирования, так и общую для многих предприятий проблему управления разрозненными аппаратными комплексами от различных производителей.

Среди крупных внедрений RAIDIX в Восточной Европе стоит отметить поставку СХД в Национальный киноархив Словакии. Задача данного проекта состояла в обеспечении высокой производительности и быстрого доступа к данным цифрового архива, включающего в себя терабайты мультимедийного контента, в том числе и видео высокого разрешения. Кроме того, СХД на базе RAIDIX обеспечила возможность параллельной работы с несколькими потоками 4К-видео. Решение состоит из нескольких систем хранения данных RAIDIX, объединенных с помощью файловой системы HyperFS в единое адресное пространство с возможностью одновременного доступа для нескольких клиентов.

Польские партнеры «Рэйдикс» Format планируют запустить продажи новой универсальной линейки СХД в 3-4 квартале этого года и продемонстрировать высокие результаты решения как при последовательных нагрузках, характерных для видеонаблюдения и видеопроизводства, так и при случайных нагрузках в корпоративном секторе, HPC и сфере больших данных.