«Навиком» поддержит разработчиков приложений для устройств Garmin

«Навиком», официальный представитель Garmin в России, объявила о готовности поддержать всех желающих принять участие в разработках. Российские программисты смогут создавать виджеты и приложения для умных носимых устройств на платформе Garmin Connect IQ.

Платформа Garmin Connect IQ предоставляет четыре вида пользовательских приложений: циферблаты, приложения, виджеты и поля данных. Благодаря дополнительным программам, владелец совместимого гаджета получает возможность персонализировать интерфейс устройства и расширить его интеллектуальные функции. В создание приложений Garmin Connect IQ вовлечены более 1000 программистов по всему миру.

К настоящему моменту на базе платформы разработаны более 30 млн программ, доступных порядка 5 млн совместимых устройств. Большинство приложений бесплатны, но существует также опция монетизации программ в официальном магазине Garmin Connect IQ.

В 2017 г. на сайте developer.garmin.com был опубликован бесплатный комплект для разработки приложений на базе платформы Garmin Connect IQ с исходными текстами примеров и подробной справочной информацией API (англ. application programming interface, API: набор готовых функций, предоставляемых операционной системой для использования во внешних программных продуктах).

Garmin также предоставил сторонним программистам доступ к новым внутренним данным. Например, функция Action Intelligence разрешает использовать данные акселерометра для разработчиков. Это может послужить толчком для создания полезных и интересных приложений для носимых устройств Garmin: например, приложений для подсчета повторов при силовых упражнениях, счетчика прыжков для скакалки или анализа взмахов теннисной ракетки.

Новыми возможностями для создания приложений на базе платформы Garmin Connect IQ уже успели воспользоваться компании, продающие велосипеды (например, Trek), а также предоставляющие услуги такси (в том числе Uber) и другие. Однако зачастую приложения, разработанные иностранными компаниями, не адаптированы для российских пользователей и не подгружают местные поля данных.

Специалисты официального представителя Garmin в России, компании «Навиком», предлагают отечественным разработчикам поддержку в работе с приложениями Garmin Connect. Цель сотрудничества - создание уникального интеллектуального контента, адресованного владельцам умных носимых устройств в нашей стране.