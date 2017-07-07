Konica Minolta купила американскую Ambry Genetics за $1 млрд

Konica Minolta объявила о покупке генетико-диагностической компании Ambry Genetics Corporation. Частично сделка финансируется инновационной сетевой корпорацией Японии (Innovation Network Corporation of Japan, INCJ). Сумма в размере $800 млн будет переведена после закрытия сделки, дополнительные выплаты в размере до $200 млн (точная сумма варьируется в зависимости от достижения оговоренных финансовых показателей) будут произведены в течение двух лет.

Ambry Genetics Corporation – частная американская компания в области здравоохранения, которая работает на рынке с 1999 года. Президентом Ambry является ее основатель – Чарльз Л. М. Данлоп, а генеральным директором – Аарон Эллиот. Ambry разрабатывает решения в сфере генетического анализа наследственных и ненаследственных заболеваний, а также в области онкологии, кардиологии, пульмонологии, неврологии и общей генетики. Компания является лидером диагностики врожденных заболеваний в Соединенных Штатах. Ambry провела более миллиона генетических тестов и выявила свыше 45 000 мутаций в более чем 500 различных генах. Компания является первой лабораторией в мире, предлагающей тесты для выявления наследственных групп рака и секвенирование экзома в диагностических целях.

Покупка Ambry – первый шаг Konica Minolta к созданию медицинской платформы, использующей концепцию точной медицины – новый подход к здравоохранению, где генетический или молекулярный анализ помогает выбрать или скорректировать индивидуальный план лечения для отдельного пациента. «Точная медицина» призвана улучшить качество жизни и сэкономить средства системам здравоохранения за счет исключения ненужных и неэффективных методов лечения. После покупки компания начнет работу в Японии, после чего начнется тестирование платформы в Европе.

«Приобретение Ambry – первая из серии стратегических инициатив Konica Minolta по достижению лидирующих позиций в точной медицине, – сказал Шойи Ямана, президент и CEO Konica Minolta. – Будущее медицины ориентировано на пациента. Объединение с Ambry дает нам самый полный набор диагностических технологий для создания карт генетического и биохимического профиля пациента, которые можно будет использовать для обнаружения, профилактики и эффективного лечения заболеваний. Это не только основа нашего развития в сфере здравоохранения, но и предвестник фундаментальных перемен, которые ждут медицину во всем мире».

У Konica Minolta уже есть опыт разработок в области здравоохранения: компания выпускает на рынок цифровые рентгеновские системы диагностики и визуализации, диагностические ультразвуковые системы и ИТ-платформы для медицинских учреждений. Технологии генетического тестирования Ambry позволят дополнить передовые технологии обработки изображений и создают целый ряд диагностических решений для фармацевтических компаний, поставщиков медицинских услуг, врачей и пациентов. В 2015 году Konica Minolta разработала более точную технологию иммунного окрашивания – High-Sensitivity Tissue Testing (HSTT), которая использует флуоресцентные наночастицы для визуализации и количественного определения белков, приводящих к болезням. Сейчас эта технология используется для выявления и корректировки лечения онкологических заболеваний. Часть исследований по HSTT используется японской организацией по развитию новой энергии и промышленных технологий (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO).

«Объединение технологий наших компаний откроет новые возможности для раскрытия потенциала точной медицины, – сказал Чарльз Данлоп, президент Ambry Genetics. – Внутри Konica Minolta у нас будут ресурсы и технологии для продвижения биомедицинских исследований и обеспечения индивидуальным лечением большего числа пациентов в большем количестве стран».

Технология HSTT будет дополнительно улучшена генетическими методами скрининга Ambry, которые позволят врачам анализировать как опухоль, так и здоровую ткань для диагностики наследственных онкологических заболеваний, а также сможет давать рекомендации по применению лекарственных препаратов. Недавно Ambry разработала комбинированный генетический тест для врожденных и приобретенных мутаций в генах ДНК, ответственных за репарацию неспаренных оснований. Так можно найти походящие варианты лечения для онкологических больных, которые могут воспользоваться иммунотерапией PD-1 / PD-L1. Препараты – ингибиторы контрольных точек PD-1 и PD-L1 помогают иммунной системе распознать и уничтожить PD-L1-положительные раковые клетки, которые в противном случае иммунная система обнаружить бы не смогла.

«Комбинация возможностей биоинформатики вместе с технологией HSTT создаст новые возможности для создания лекарств и проведения клинических испытаний, которые сегодня не доступны, – отметил Кийотака Фуджи, президент и SEO Global Healthcare, Konica Minolta. – Konica Minolta будет стремиться развивать инновации, учитывая сильные стороны обеих компаний. Помимо генетического тестирования Ambry на японском рынке мы будем стремиться к разработке новых сервисов биовизуализации, протеомных услуг и других решений для врачей, пациентов и фармацевтических компаний».