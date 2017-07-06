Ventra IT Solutions завершила ИТ-проект для «Росводоканала»

Ventra IT Solutions объявила об успешном окончании проекта по разработке процессов управления инцидентами, запросами и службой Service Desk для крупнейшего в стране частного оператора централизованных систем водоснабжения и водоотведения – группы компаний «Росводоканал».

В рамках проекта компания Ventra IT Solutions выполнила полный цикл работ по описанию ИТ-процессов клиента.

На первом этапе реализации проекта был проведен аудит существующих ИТ-процессов, включающий в себя изучение имеющихся соглашений об уровне услуг (SLA), OLA и уровней обслуживания, политик и регламентов, а также интервьюирование сотрудников компании с целью определения ключевых требований к процессам поддержки ИТ-сервисов.

После проведения первичного обследования и анализа полученных в результате аудита данных, экспертами Ventra были описаны процессы управления уровнем сервисов и управления инцидентами, запросами и службой Service Desk, а также процесс управления конфигурациями и изменениями. Каждый из этапов работы предполагал разработку соглашений об уровне услуг.

Михаил Широкожухов, директор по ИТ компании «Росводоканал», отметил, что по окончании проекта перед ИТ службой стоит задача по внедрению разработанной методологии в информационную систему предприятия, а также созданию системы KPI.

«Спроектированные ИТ-процессы соответствуют лучшим мировым практикам, а также учитывают практики клиента и наш собственный опыт, - сказал Константин Уманский, руководитель Ventra IT Solutions. - Среди ожидаемых результатов можно отметить улучшение взаимодействия между ИТ-сервисом и бизнесом, за счет того, что была создана основа процессов ИТ службы и описаны критерии качества».