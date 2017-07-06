В ходе ICO сингапурской Cross Coin привлечено $5 млн на инвестиции в стартапы Starta Accelerator

В ходе ICO сингапурской компании Cross Coin на рынке криптовалют привлечено $5 млн для инвестирования в технологические стартапы российско-американского акселератора Starta Accelerator.

$1,5 млн собрано в первые 15 минут краудфандинговой кампании, полная сумма была собрана менее чем за сутки.

Токены созданы на блокчейн-платформе Waves. Структура привлеченных средств: биткоины - 909, лайткоины - 4 168, waves - 203 422, этериум - 5 200, этериум классик - 5793.

Cross Coin выпустила 5 млн криптографических токенов в ходе Initial Coin Offering. Стоимость токена соответствует $1, открывая доступ к венчурной индустрии широкому кругу потенциальных участников. Привлеченные средства в объеме $1,5 млн будут направлены на рефинансирование пула из 21 стартапа, прошедшего программу Starta Accelerator в 2016–17 гг., средства на сумму до $5 млн - в стартапы из следующих выпусков акселератора.

В результате в общей сложности может быть проинвестировано до 60-70 стартапов из России и Восточной Европы, прошедших акселерацию в США. Все стартапы инвестиционного пула проходят отбор и программу акселерации Starta Accelerator в Нью-Йорке. Команда акселератора помогает им адаптировать бизнес к перспективному американскому рынку и подготовит к exits.

«Выход на ICO проектов, ориентированных на развитие действующего бизнеса или на финансирование стартапов, уже протестировавших свои бизнес-модели и начавших генерировать выручку, - новый перспективный тренд на рынке криптовалют. Успешное размещение Starta Accelerator и Cross Coin показывает, что инвесторы приветствуют новые возможности, а у компаний появляются дополнительные способы привлекать ресурсы на развитие при помощи технологии блокчейн», - сказал основатель и генеральный директор блокчейн-платформы Waves Александр Иванов.

«Инвесторы могут сделать свои ставки на стартапы, уже прошедшие начальные стадии своего развития и привлекшие свои первые инвестиции от различных фондов, акселераторов и бизнес-ангелов. Стартапы в ходе прохождения программ Starta Accelerator интегрируются в бизнес-среду США - наиболее крупный и перспективный рынок. В этом наш проект уникален. Новички в венчуре получают доступ к диверсифицированному портфелю активно развивающихся перспективных стартапов. Я уверен, наш проект с Cross Coin - это перспективный формат для венчурного рынка, который получит свое развитие в будущем», - отметил руководитель Starta Accelerator, управляющий партнер фонда Starta Capital Алексей Гирин.

«Первая ключевая идея проекта - демократизация венчурных инвестиций. Exits стартапов, входящих в инвестиционный пул, позволит участникам ICO получить доход, сопоставимый с уровнем доходности венчурной отрасли, - сказал руководитель Cross Coin Кайрат Калиев. - Вторая идея проекта - создание высоколиквидного вторичного рынка токенов. Это позволит многим потенциальным инвесторам принять участие в венчурном финансировании проектов с низким порогом входа и возможностью выхода на любом этапе их реализации».

«Рынок криптовалютных инвестиций активно развивается и предоставляет широкие возможности для компаний и инвесторов. Появляются новые форматы участия в краудфандинге при помощи технологии блокчейн, примером эффективного решения стало венчурное ICO Starta и Cross Coin. Завершение ICO в короткие сроки стало результатом слаженной работы команды проекта и группы маркетинговой поддержки, сумев-шей донести до аудитории преимущества и особенности нового финансового инструмента», - отметил Виталий Цигулев, генеральный директор Digital Finance Agency, реализовавшего комплексное маркетинговое и коммуникационное сопровождение краудфандинговой кампании.

У участников ICO будет возможность ожидать exits стартапов для получения максималь-ного дохода на уровне венчурной отрасли или торговать токенами Cross Coin на вторич-ном рынке, отыгрывая все стадии роста каждого из 21 стартапа инвестиционного пула. Наиболее значительное влияние на цену токенов на вторичном рынке будут оказывать новости о покупке стартапов стратегическими инвесторами - exit, согласно венчурной терминологии. В таком случае эмитент токенов Cross Coin получит часть прибыли Starta Accelerator от exit каждого из 21 стартапа пропорционально своей доле в портфеле - 33%. Вся сумма дохода Cross Coin от exits, за вычетом административных расходов, будет направлена на выкуп токенов по рыночной цене.