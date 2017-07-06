Платформа «Ай-Банкинг» компании «Техносерв» включена в Единый реестр российского ПО

«Техносерв» сообщила о включении в единый реестр российского программного обеспечения, созданный при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, цифровой омниканальной платформы «Ай-Банкинг», разработанной компанией «ТехноСофт» (дочернее предприятие «Техносерв Консалтинг», входит в группу компаний «Техносерв»).

Включение «Ай-Банкинг» в единый реестр российского ПО означает официальное признание продукта, а также его востребованности на российском рынке. Это обеспечивает продукту ряд преференций на отечественном рынке ПО: приоритет в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд, государственная поддержка разработчика.

Платформа «Ай-Банкинг», разработанная компанией «ТехноСофт», соответствует всем требованиям законодательства о защите информации, имеет устойчивую позитивную репутацию и успешный опыт внедрений у клиентов.

«Ай-Банкинг» – это омниканальная цифровая платформа, созданная для автоматизации удалённых каналов коммуникации с клиентами. «Ай-Банкинг» включает в себя интернет-банк, мобильный банкинг и портал персонального финансового обслуживания. Решение отличает простота и удобство использования, высокая надежность в обеспечении приема, передачи и обработки конфиденциальных данных.

Основным принципом «Ай-Банкинг» является применимость «в любом месте, в любое время, с любого устройства». В основе решения лежат лучшие мировые практики в области дистанционного банковского обслуживания. Продукт обладает адаптивным интерфейсом, который учитывает не только сегмент, к которому относится клиент, но и его предпочтения, наиболее часто используемый функционал, а также персонифицированные предложения. «Ай-банкинг» доступен как в режиме оn-Premise, так и on-Demand. Платформа также подходит для компаний, желающих запустить Market Place.

«Включение «Ай-Банкинг» в Единый реестр российских программ – не только хорошая возможность для нашей компании с точки зрения бизнеса, но и большая честь для нас, как для разработчиков. Мы горды и рады, что наш продукт завоевал доверие на отечественном рынке», - отметила генеральный директор «ТехноСофт» Ольга Рубцова. – Мы уверены в качестве своей продукции и уровне экспертизы, что позволяет нам предлагать банкам, действительно, отличный продукт с широким функционалом. «Ай-Банкинг» уже успешно зарекомендовал себя в ряде предприятий финансовой отрасли. И мы и дальше будем инвестировать и развивать его, чтобы максимально широко удовлетворять потребности наших клиентов».