Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта

Nvidia и Baidu заключили партнерское соглашение с целью внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в облачные вычисления, самоуправляемые автомобили и системы умного дома. Выступая на пекинской конференции Baidu для разработчиков ИИ-решений, президент и управляющий директор Baidu Ки Лу (Qi Lu) представил планы по сотрудничеству с Nvidia.

Планы включают развертывание графических процессоров нового поколения Nvidia Volta в Baidu Cloud с целью создания лучшей в мире платформы глубокого обучения, внедрение платформы Nvidia DRIVE PX в систему автономного вождения Baidu и разработку самоуправляемых автомобилей совместе с ключевыми китайскими автопроизводителями, оптимизацию открытого фреймворка глубокого обучения Baidu PaddlePaddle для GPU Nvidia Volta и его распространение в научной среде, а также предоставление возможностей ИИ китайским потребителям путем добавления поддержки ОС на базе ИИ Baidu DuerOS в Nvidia SHIELD TV.

«Nvidia и Baidu внесли огромный вклад в развитие технологий глубокого обучения и ИИ, - отметил Ян Бак (Ian Buck), вице-президент и директор Nvidia по ускоренным вычислениям. – Мы считаем, что технологии ИИ – один из самых перспективных технологических трендов на сегодня, способных кардиально изменить все области промышленности. Результатом данного сотрудничества станет создание вычислительных платформ на базе ИИ как для научных исследований, так и для стартапов, работающих над передовыми ИИ-приложениями, и автономных автомобилей».

«Мы рады сообщить сегодня о начале разностороннего сотрудничества с Nvidia, - сказал Ки Лу. - Baidu и Nvidia будут вместе работать над платформой автономного вождения Baidu Apollo, интегрируя в нее автомобильные технологии Nvidia. Мы также будем вместе работать над тем, чтобы сделать PaddlePaddle лучшим фреймворком глубокого обучения, усовершенствовать нашу ОС на базе ИИ DuerOS и ускорить исследования в Институте глубокого обучения».

Baidu объявил о развертывании архитектуры Nvidia HGX с ускорителями Tesla Volta V100 и Tesla P4 для обучения глубоких сетей и инференса в дата-центрах. Вооруженные фреймворком глубокого обучения Baidu PaddlePaddle и программой Nvidia TensorRT для инференса, ученые и исследователи смогут создавать продукты и услуги с распознаванием в реальном времени изображений, речи, текста и видео.

Для развития ИИ-технологий компании будут сообща оптимизировать открытый фреймворк глубокого обучения Baidu PaddlePaddle на архитектуре Nvidia Volta.

Фреймворк PaddlePaddle, исходный код которого был открыт в 2013 году, сегодня используется для создания многочисленных решений Baidu, включая поисковое ранжирование Baidu, классификацию изображений, распознавание речи в реальном времени, распознавание визуальных образов и других услуг на базе ИИ от сторонних разработчиков. 120 терафлопс производительности Volta и поддержка PaddlePaddle станут для исследователей и компаний лучшей платформой для создания ИИ-приложений нового поколения.

Baidu объявила о намерении использовать суперкомпьютер Nvidia DRIVE PX 2 для своей платформы автономного вождения. Компании уже сотрудничают в области автономного вождения в рамках программы Baidu Apollo.

Apollo, открытая платформа для самоуправляемых автомобилей, использует весь комплекс технологий Nvidia – от сервера до автомобиля, включая GPU Tesla и Nvidia DRIVE PX 2 вместе с программным обеспечением Nvidia, в том числе CUDA и TensorRT. Самоуправляемый автомобиль, который Baidu недавно представила на выставке CES Asia, продемонстрировал преимущества работающей на базе DRIVE PX 2 системы Apollo.

Несколько крупных китайских автопроизводителей объявили о вступлении в альянс Apollo, среди них - Changan, Chery Automobile, FAW и Greatwall Motor.

Baidu DuerOS, операционная система на базе ИИ, привнесет поддержку голосовых команд в Nvidia SHIELD TV на китайском рынке.