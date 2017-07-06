«МТС Банк» перенес критически важные ИТ-системы в «облако» МТС

МТС и «МТС-Банк» объявили о том, что «МТС Банк» разместил в отказоустойчивой облачной платформе МТС ряд собственных критически важных ИТ-систем. В результате «МТС Банк» ускорил внедрение новых продуктов и услуг, а также сократил затраты на вычислительные ресурсы.

«МТС Банк» перенёс в защищенную среду #CloudМТС системы по взаимодействию с клиентами и управлению внутренними процессами, среди которых CRM-решения, системы антифрода, мониторинга, интернет- и мобильного банкинга, корпоративный портал.

«Для банковского бизнеса критически важно обеспечивать бесперебойную работу ИТ-систем в надежной и безопасной среде. А по мере цифровизации финансовых услуг банк нуждается в достаточно мощных ЦОДах, строительство которых не всегда оправдано. Поэтому мы предлагаем клиентам, в первую очередь банкам, современное отказоустойчивое облачное решение, которое позволяет примерно втрое сократить затраты на ИТ-инфраструктуру и гибко реагировать на постоянно меняющиеся потребности в вычислительных ресурсах. При этом мы гарантируем максимальный уровень безопасности и отказоустойчивости за счет защищенных каналов связи МТС и территориально распределенной сети собственных ЦОДов», - отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.

«Это серьезное конкурентное преимущество, достигнутое в результате совместной деятельности банка и оператора. МТС Банк интенсивно выводит на рынок новые продукты и расширяет каналы продаж через розничную сеть МТС и цифровые интерфейсы (сайты, мобильные приложения и т.д.). Для выполнениях этих задач банк разрабатывает и модернизирует различные ИТ-системы, что требует больших объемов надежных вычислительных мощностей. Скорость выделения ресурсов для реализации новых проектов и задач сокращается минимум на 3-4 месяца, а значит, мы быстрее можем ответить на требования бизнеса и поддержать его развитие», - отметила член Правления, Вице-президент, руководитель информационно-технологического блока «МТС Банка» Оксана Смирнова-Крелль.

«МТС Банк» разместил в облачной инфраструктуре МТС систему анализа информации для принятия решений о выдаче кредитов по продуктам, оформляемым через Oracle CRM Siebel; приложение в среде Oracle Application Server для оказания услуг через удаленные каналы сотрудниками дополнительных офисов; CRM-систему для обеспечения непрерывного функционирования бизнес-процессов банка и обслуживания клиентов через различные каналы; мобильное приложение; систему дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сервера для системы транзакционного антифрода (токенизации); комплект ПО для работы с просроченной задолженностью физических лиц.

Облачная платформа МТС организована на базе решения VMware и оборудования ведущих вендоров enterprise-уровня, что в сочетании с географической распределенностью ЦОДов категории TIER-III и разветвленной сетью собственных магистральных и городских каналов связи позволяет МТС предоставлять комплексный, полностью катастрофоустойчивый сервис.