MCN Telecom в партнерстве с «Билайн Бизнес» запустил услугу FMC

Новый федеральный оператор MCN Telecom и «Билайн Бизнес» стали партнерами по предоставлению услуги FMC (Fixed Mobile Convergence) бизнес-клиентам. Новый сервис MCN Telecom доступен абонентам с начала июля.

С помощью технологии FMC сотрудники, работающие удаленно либо отправившиеся в командировку по России, смогут оставаться на связи с коллегами и дозваниваться напрямую по трех- и четырехзначным номерам, не тратя время и деньги на звонок через общий номер организации, благодаря единой сети офисных и мобильных телефонов с короткой нумерацией.

Абонентам, подключившим FMС-услугу, будут доступны функции облачной АТС для эффективных коммуникаций, в том числе приветствие, распределение звонков, запись разговоров, онлайн-мониторинг, полная статистика, интеграция с AmoCRM и «Битрикс 24».

Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы. В будущем данное решение будет предлагаться и в регионах.

«Партнерство с одним из крупнейших мобильных операторов России – «Вымпелкомом», в части FMC, позволит нашим абонентам использовать функции виртуальной АТС на мобильных устройствах. Гибридное решение помогает оптимизировать затраты на фиксированную и мобильную связь без потери качества и функциональности. Сотрудники, находясь вне офиса, смогут звонить с мобильного на стационарный телефон по коротким номерам. Менеджерам по продажам данный сервис поможет более эффективно взаимодействовать с клиентами, имея доступ к CRM-системам в поездках. Это и удобно, и выгодно одновременно», - сказал генеральный директор ГК MCN Telecom Александр Мельников.

Ежемесячный платеж за использования сервиса FMC составляет 300 руб. Все соединения между виртуальной АТС и мобильным телефоном бесплатны. Исходящие вызовы с номера «Билайн» оплачиваются согласно действующим публичным корпоративным тарифам сотового оператора. Плата за звонки в домашнем регионе и внутрисетевом роуминге не взимается.