«Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012

«Градиент» объявила о самостоятельном переходе на новую систему автоматизации складских процессов, построенную на платформе Microsoft Dynamics AX 2012.

«Градиент» - одна из ведущих дистрибуторских компаний России в области потребительских товаров повседневного спроса (FMCG). Ассортимент организации насчитывает более 20 000 наименований косметики, парфюмерии, бытовой химии, продукции для детей, товаров для дома и отдыха, средств личной гигиены и ухода.

«Градиент» является официальным дистрибутором более чем 100 зарубежных и отечественных производителей, среди которых Artdeco, Beiersdorf, Bourjois, Colgate-Palmolive, Estee Lauder, Johnson & Johnson, SC Johnson, Schwarzkopf & Henkel, Unilever. Деятельность компании охватывает 77 субъектов Российской Федерации. С 2006 года организация развивает собственную марку декоративной косметики Vivienne Sabo. Клиентами компании «Градиент» являются более 28 000 организаций, в числе которых такие федеральные торговые сети, как Иль Де Ботэ, Л’Этуаль, Bon Joli, Ашан, Карусель, Real, Азбука вкуса, Виктория, Перекресток, Седьмой континент, SPAR, Ригла, Leroy Merlin, OBI, Детский мир, Кенгуру, Олант.

Ранее «Градиент» своими силами развивал собственное решение по управлению складом, построенное на базе Microsoft Dynamics AX 2009, поэтому выбор дистрибутора был направлен на использование уже накопленного опыта специалистов и дальнейшую работу со схожей платформой. Компания искала систему, которую можно поддерживать и усовершенствовать самостоятельно, без помощи партнеров. Функционал автоматизации складских процессов при этом должен был соответствовать уровню решений класса WMS.

«Мы стремимся использовать современные ИТ как основной способ роста производительности труда и развития компании. Технологии играют далеко не последнюю роль в том, чтобы упростить и облегчить труд наших сотрудников», - сказал Алексей Аникин, руководитель логистического подразделения группы компаний «Градиент».

«Благодаря умению меняться быстрее конкурентов мы стали лидерами в своем сегменте рынка. Одним из ключевых направлений нашей деятельности является предоставление логистических услуг для компаний, которые на данном этапе не планируют или не могут реализовать качественную и недорогую логистику. Градиент имеет богатую экспертизу и широкие возможности в данной области, однако уровень развития текущей системы начинал становиться для нас ограничивающим фактором», – отметил Олег Баринов, исполнительный директор группы компаний «Градиент».

«Градиент» выбрала систему управления складом на базе Microsoft Dynamics AX 2012, партнером по внедрению стала компания Columbus, имеющая богатый опыт и знания в части автоматизации складов.

«Для дальнейшего самостоятельного развития и поддержки системы было необходимо глубокое погружение наших специалистов во все технические, процессные и технологические детали. Поэтому внедрение с самого начала задумывалось как полноценное совместное мероприятие Градиента и партнеров. Мы активно подключали к проекту не только бизнес-экспертов и владельцев процессов, но и консультантов, и разработчиков со стороны нашей команды», – отметил Юрий Курилин, глава IT департамента группы компаний «Градиент».

Эксперты Columbus провели анализ и подготовили техническое задание с описанием процессов «To-Be». После чего сотрудники «Градиент» смогли успешно развернуть и настроить систему своими собственными силами при активном контроле со стороны партнера.

Важным условием реализации проекта было обучение сотрудников «Градиент» для будущего самостоятельного развития нового решения. С целью достижения этой задачи все модификации системы готовились специалистами «Градиент».

Консультанты Columbus помогали при проектировании изменений складского модуля внедряемого решения, отвечали за проверку кода, поддержку и качество создаваемого функционала. Эксперты компании-партнера консультировали заказчика по вопросам алгоритмов и процессов Microsoft Dynamics AX 2012, деталям разработки на базе универсальной платформы для терминалов сбора данных Columbus AxAnywhere, на порядок упростившим изменения в мобильной части системы.

После подготовки специалистов «Градиент и успешного завершения этапа разработки» необходимость обращения в Columbus была сведена к минимуму. В итоге запуск решения в промышленную эксплуатацию «Градиент» осуществил самостоятельно, а реализованный подход к проведению проекта позволит сохранить полную независимость в дальнейшем развитии системы.

Компания «Градиент» получила современную систему управления складом, которая сочетает в себе простоту управления и гибкость настроек, что в дальнейшем можно использовать для операций по обслуживанию клиентов в части оказания 3PL услуг. При этом решение получило широкий функционал характерный для продуктов класса WMS и включило в себя самые качественные и современные технологические инструменты.

«Мы планируем выход компании на внешний рынок профессиональных услуг в сфере логистики. Огромный опыт дистрибуции FMCG-товаров, качество сервиса, развитая сеть наших филиалов по всей России и использование современного решения WMS на платформе Microsoft Dynamics AX 2012 дают все необходимое для реализации этой задачи», – сказал Алексей Аникин, руководитель логистического подразделения группы компаний «Градиент».