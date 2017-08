Gartner отметила лидерство Oracle в сегменте Cloud Core Financial Management Suites

Oracle сообщила, что аналитическая компания Gartner поместила ее в сегмент лидеров в отчете «Магический квадрант облачных комплексов автоматизированного финансового управления для средних, крупных и глобальных предприятий» (Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises). Из одиннадцати рассмотренных продуктов Oracle ERP Cloud располагается на высших позициях с точки зрения и полноты концепции, и способности ее реализовать.

В отчете сообщается: «Лидеры демонстрируют определяющую для рынка концепцию поддержки и усовершенствования базовых автоматизированных систем и процессов управления финансами, перемещая их в облако. При этом они показывают явную способность реализовать эту концепцию через продукты, услуги и стратегии выхода на рынок. Они занимают прочное положение на рынке, наращивают объемы доходов и доли рынка. На рынке облачных комплексов автоматизированного управления финансами лидеры демонстрируют устойчивую способность успешно работать с самыми разными организациями и предлагают мощную функциональность во всех областях автоматизированного управления финансами. Они могут привести множество доказательств успешного развертывания подобных продуктов клиентами в своем и в других регионах. Их предложения часто используют партнеры – системные интеграторы для поддержки инициатив, направленных на преобразования в сфере управления финансами».

«Трансформация и инновации – главные приоритеты для финансовых организаций. Клиентам нужны лучшие в своем классе облачные решения, помогающие извлекать ценные для бизнеса данные в режиме реального времени, а также повышающие производительность и сокращающие затраты, – отметил Ронди Нг (Rondy Ng), старший вице-президент Oracle по разработке приложений. – Oracle ERP Cloud – это единственное на рынке корпоративное решение, обладающее необходимой широтой, глубиной, безопасностью, масштабируемостью и предлагающее самые передовые инновации для удовлетворения требований бизнеса. Мы считаем, что наши лидирующие позиции, отмеченные Gartner, являются подтверждением правильности нашей стратегии, в основе которой лежат продукты и услуги, а также признанием наших обязательств, обеспечивающих успех наших клиентов».

«Когда мы приступали к финансовой трансформации с целью модернизации нашей системной инфраструктуры, нам было нужно гибкое решение, которое позволило бы нам сократить затраты, обеспечить внедрение лучших стандартизованных процессов и повысить темпы внедрения инновационных технологий, – сказал Мэтью Трагер (Matthew Trager), глава подразделения финансовой архитектуры Lloyds Banking Group. – Oracle ERP Cloud соответствует и этим, и всем другим нашим требованиям к функциональности и безопасности, обеспечивая нам гибкость, необходимую для быстрого реагирования и роста в условиях чрезвычайно конкурентной бизнес-среды».

Oracle ERP Cloud – современная проверенная платформа для управления финансами на рынке, она предоставляется из Oracle Cloud. Современный пользовательский интерфейс на базе последних инновационных разработок, обеспечивает встроенную аналитику, контекстное социальное взаимодействие и возможность мобильного использования независимо от устройства. Все это превращает Oracle ERP Cloud в привычный и простой в использовании облачный сервис.

Oracle ERP Cloud включает в себя полную ERP-функциональность для сферы финансов, закупок и управления портфелем проектов, а также Enterprise Performance Management (EPM), Governance Risk and Compliance (GRC) и Supply Chain Management (SCM). Изначальная интеграция с более широким портфолио Oracle SaaS для управления и развития персонала (HCM) и клиентского обслуживания (CX) обеспечивает клиенту практичный, ориентированный на бизнес и быстрый путь развертывания и использования.