«Фогсофт» запустила электронную торговую площадку для компании «Талан»

«Фогсофт» объявила о запуске электронной торговой площадки (ЭТП) тендеры.талан.рф для компании «Талан». Система разработана на платформе iTender и предназначена для проведения тендеров и других закупочных процедур компании и ее филиалов.

Девелоперская компания «Талан» строит дома более 15 лет. На сегодняшний день компания работает в шести городах России: Ижевск, Пермь, Уфа, Набережные Челны, Тверь и Тюмень. Успешный опыт и особый подход к созданию продукта позволяет развиваться в разных регионах страны и строить комфортные дома.

В 2017 г. компания взяла курс на диджитализацию, и электронная торговая площадка стала одним из первых автоматизированных инструментов компании. Маркетологи компании отмечают, что ЭТП «Талан» — на данный момент единственная корпоративная площадка среди застройщиков Ижевска, Перми и Уфы.

В 2016 г. компанией были проведены тендеры на сумму более полутора миллиарда рублей. «Талан» работает с полусотней постоянных поставщиков и подрядчиков, а также заинтересован в привлечении новых контрагентов. В списке закупок компании: инженерные изыскания, генподряд, промышленный альпинизм, кровля, озеленение, земляные, свайные, монолитные, монтажные и другие работы, железобетонные конструкции, бетон, арматура, двери, керамогранит, керамический кирпич и т.д.

«Электронная торговая площадка расширит географию партнеров компании (поставщиков и подрядчиков) и оптимизирует процесс закупок. Благодаря переводу закупочных процедур в электронную форму, прежде всего, сократятся трудозатраты сотрудников «Талан». Ранее у нас все тендеры проводились в бумажной форме, и мы очень много времени тратили на уведомление партнеров, отправку-получение документации, предквалификацию (ПКО) и прочие сопутствующие действия», — сказала ведущий инженер по тендерам «Талан» Лариса Коростина.

Поставщики и подрядчики из разных регионов страны смогут участвовать в тендерах на равных условиях и с минимальными трудозатратами. Предоставление документации в электронной форме ускорит процесс участия в торгах и минимизирует расходы поставщиков. Однажды зарегистрировавшись на площадке и подписавшись на оповещения по интересующим товарным группам (в системе есть свой классификатор товаров, работ и услуг), поставщик или подрядчик всегда будет в курсе текущих запросов «Талан». Удобно также, что площадка полнофункционально работает и с мобильных устройств.

На ЭТП «Талан» доступны такие процедуры как предквалификационный отбор (ПКО), запрос цен, запрос предложений и переторжка. После предквалификационного отбора, как правило, остается 6-7 компаний, которые в дальнейшем остаются для участия в тендере, и далее определяются 2-3 лидера, с которыми проводится оптимизация по стоимости и условиям.

Тендеры на площадке будут проводиться на закупки от 1 млн руб. Такая процедура называется «Запрос предложений». До миллиона используется процедура «Запроса цен».

Ряд закупок компания осуществляет по упрощенной процедуре, без ПКО. Как правило, это запрос цен на закупу основных строительных материалов (бетон, арматура, кирпич и т.д.), а так же на пакет работ стоимостью менее 1 млн руб. В запросе цен могут принять участие любые поставщики и подрядчики из разных регионов России. Даже если это срочная закупка, всегда делаются запросы в несколько компаний.

Обеспечение участия и плату за участие в тендерах на ЭТП «Талан» не взимают, считая, что проведение процедуры предварительной квалификации и работа с проверенными контрагентами — лучший способ отбора качественно работающих поставщиков.

По словам менеджера проекта «Фогсофт» Николая Малышкова, электронная торговая площадка была настроена в соответствии с регламентом проведения тендеров компании «Талан» на базе готовой системы «iTender Закупки». Решение адаптируется под бизнес-задачи клиента, благодаря чему разработка и внедрение электронной торговой площадки для компании «Талан» длилось всего полтора месяца.

В планах компании «Талан» интеграция электронной площадки с другими системами компании, разработка мобильного приложения и проведение онлайн-опросов о работе системы с пользователями ЭТП.