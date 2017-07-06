Assist запустила сервис мобильного эквайринга

Assist объявила о расширении линейки своих сервисов, и, наряду с интернет-эквайрингом, теперь предлагает комплексное решение по приему банковских карт на доставке.

Сервис мобильного эквайринга позволяет принимать платежи в любом месте, где есть интернет, а также служит удобным и бюджетным решением по онлайн-фискализации, отвечающим требованиям закона 54-ФЗ. Assist бесплатно предоставляет mPOS-терминалы для приема карт и проводит интеграцию платежного ПО с учетной системой клиента.

Сервис мобильного эквайринга от Assist уже оценили компании DOSTAVKA.guru, ЮниЭкспресс, Почтальон-Сервис, Маркет-Света, Яркий фотомаркет и другие.

Для приема платежей нужен mPOS-терминал и мобильное устройство (смартфон или планшет) с подключенным интернетом. На устройство устанавливается приложение, которое в режиме онлайн взаимодействует с учетной системой. От курьера требуется только ввести в приложении номер заказа – все данные (номенклатура, сумма и пр.) автоматически подгружаются из системы. Если покупатель отказывается от какой-то позиции в заказе, приложение позволяет на месте исключить ее и пересчитать итоговую сумму.

Принимать оплату можно не только по безналичному расчету, но и бонусными баллами и сертификатами (в приложении учитываются программы лояльности), а также наличными деньгами – все данные поступают в учетную программу онлайн, что позволяет упростить мониторинг работы курьеров и их инкассацию.

Сервис сертифицирован по стандарту PCI DSS, номер карты покупателя не хранится ни в терминале, ни на устройстве курьера. Терминал подключается к мобильному устройству через Bluetooth, поддерживает технологию бесконтактной оплаты (включая Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay), считывает карты с обычным чипом и магнитной полосой. В приложении предусмотрена печать кассовых и терминальных чеков в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Приложение можно кастомизировать по желанию клиента в соответствии с корпоративными стандартами.

«Мы изначально разрабатывали это решение как многофункциональный продукт, который можно настраивать под требования разного бизнеса. В этом и преимущество услуги мобильного эквайринга – когда любая компания может принять оплату за свой товар в любом месте и любым способом, потратив на это минимум усилий и времени. – сказал Петр Семенов, руководитель направления мобильного эквайринга группы компаний Assist. – Наш сервис подходит для всех компаний, которые нуждаются в удобном и бюджетном решении по онлайн-фискализации – мы предлагаем его без абонентской платы, клиент платит только комиссию за эквайринг, и при этом не несет затрат на разработку приложения, настройку взаимодействия с фискальным регистратором или покупку готового решения у других компаний».

Генеральный директор группы компаний DOSTAVKA.GURU Роман Каплин отметил: «Рынок мобильного эквайринга начал формироваться сравнительно недавно, 2-3 года назад. За это время мы протестировали несколько подрядчиков, предлагающих данную услугу, и остановились на работе с предложением группы компаний Assist. Мы одними из первых проходили интеграцию с мобильным приложением Assist и, имея на тот момент довольно большой опыт работы с подобными решениями, совместно дорабатывали систему для безотказной, быстрой и удобной работы, которая является одним из определяющих факторов большого процента выкупа товаров покупателями».

У решения Assist удобный личный кабинет с гибкими настройками, правами доступа и отчетами, позволяющий оперативно получать и контролировать все виды операций. Предусмотрены понятные для пользователя транзакционные ошибки, что позволяет успешно провести транзакцию, например, не «код ХХХ», а «неверно введен пин-код, необходимо повторить операцию введения» и т.п. Предусмотрена возможность повторного запроса к процессингу при обрыве интернет-соединения, что на порядок снижает количество возвратных операций. Применение оборудования на практике повысило лояльность покупателей и процент оплат по карте, так как покупатель получил возможность не передавать карту курьеру, а проводить операцию самостоятельно.