Western Digital представила новую версию накопителя My Passport Ultra

Western Digital представила обновленную модель My Passport Ultra. Накопитель получил новый металлический корпус и поставляется с понятным программным обеспечением WD Discovery, которое поможет потребителям выполнить резервное копирование.

Накопитель My Passport Ultra с программным обеспечением WD Discovery облегчает процедуру резервного копирования контента из социальных сетей, таких как Facebook или Instagram. Совершив несколько простых действий, пользователи смогут загрузить весь свой контент, в том числе фотографии и видео с тегами из Facebook, на накопитель. ПО WD Discovery предлагает пользователям инструмент для хранения локальных копий тех файлов, которые они размещают на облачных сервисах.

«Поскольку сегодняшние потребители все активнее используют мобильные устройства, создаваемый ими контент может находиться и на различных мобильных устройствах, облачных сервисах и в социальных сетях, – сказал Гленн Хауэр (Glenn Hower), старший аналитик в Parks Associates. – Основная проблема для пользователей заключается в том, что они могут не запомнить, на каком именно ресурсе они разместили тот или иной контент. Производители устройств и поставщики сервисов могут предложить более оптимальный способ для интеграции и улучшения пользовательского опыта».

Накопитель My Passport Ultra поставляется с программным обеспечением WD Backup, которое позволяет по расписанию в автоматическом режиме создавать резервные копии непосредственно с компьютера на накопитель. My Passport Ultra поддерживает 256-битное аппаратное AES шифрование благодаря встроенному программному обеспечению WD Security, что помогает сохранить конфиденциальные данные в безопасности. Пользователи могут активировать аппаратное шифрование и защиту данных с помощью пароля.

«Учитывая целое множество доступных нам сегодня платформ, с помощью которых мы можем создавать и обмениваться фотографиями, видеозаписями и другими ценными файлами, крайне важно предложить потребителям возможность собрать весь свой контент в одном месте, – сказал Свен Ратджен (Sven Rathjen), вице-президент по маркетингу в подразделении облачных решений, Western Digital. – Мы ставим своей целью создание лучших решений для хранения данных, сочетающих в себе высокое качество, производительность и надежность, которые потребители привыкли ожидать от бренда WD. Сегодня мы обновили наше портфолио портативных решений, представив интуитивно понятное программное обеспечение, увеличив емкость и предложив красивый дизайн, который идеально подходит современному "цифровому" образу жизни».

Оформление накопителя My Passport Ultra является логическим продолжением промышленного дизайна накопителя My Passport, представленного в октябре 2016 года, и является результатом коллаборации со знаменитой фирмой Fuseproject, специализирующейся на промышленном дизайне и брендинге, а также с ведущим дизайнером этой фирмы, Ивом Беаром (Yves Behar). Накопитель My Passport Ultra с металлической и матовой отделкой доступен в двух цветовых решениях: черно-сером или бело-золотом.

На накопители My Passport Ultra распространяется трехлетняя ограниченная гарантия. Устройства уже сегодня доступны для заказа на сайте wd.com и через отдельные розничные сети и дистрибьюторов по всему миру.

Рекомендованная розничная цена в США на накопители My Passport Ultra составляет $79,99 за модель емкостью 1 ТБ, $99,99 за 2 ТБ, $129,00 за 3 ТБ и $139,99 за 4 ТБ.